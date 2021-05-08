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2021.05.08 16:24

Науседа: Страны ЕС обсудят возможные санкции против России

BNS2021.05.08 16:24
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / AP nuotr.

Страны Европейского союза придерживаются позиции, согласно которой действия России против Чешской Республики были недопустимыми, и будут обсуждать возможные санкции, - сказал президент Гитанас Науседа на неформальной встрече Европейского Совета.

«Первоначальная реакция была очень категоричной и ясной. Большое количество стран выразили ее очень конкретными решениями – выслав российских дипломатов или так называемых дипломатов из своих стран», - сказал президент в субботу в Порту.

По его словам, премьер-министр Чехии поблагодарил за жест солидарности все страны, которые выслали российских дипломатов, в том числе и Литву.

В конце мая европейские лидеры планируют провести более широкое обсуждение возможных санкций против России. По словам Г. Науседы, они могут быть как секторальными, так и охватывающими вопросы финансовых ресурсов и геополитических проектов.

По его словам, хотя не все страны выбрали путь высылки дипломатов, существуют «другие формы и средства» выражения солидарности с Чехией.

«Для меня самое главное – это единая и очень четкая позиция ЕС», - сказал Г. Науседа.

По его утверждению, как существующие, так и планируемые санкции против Кремля являются «довольно болезненными».

«Хотя Кремль может иногда демонстрировать, что для него это абсолютно неважно, даже те экономические санкции, которые мы ввели после событий в Украине 2014 года, реально действуют, ощущаются и, возможно, вызывают некоторое раздражение», - сказал он.

В конце апреля правительство Чехии обвинило российское агентство военной разведки ГРУ в том, что оно в 2014 году организовало взрыв на складе вооружений на востоке страны, и объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых оно назвало шпионами.

Вскоре соседка Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что вышлют в общей сложности семь российских дипломатов, их примеру последовала и Румыния, велевшая одному российскому дипломату покинуть свою страну.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1AP nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва
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