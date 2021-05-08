Новости

2021.05.08 07:00

Байден подтвердил готовность встретиться с Путиным

Радио «Cвобода»2021.05.08 07:00
Joe Bidenas
Joe Bidenas / AP nuotr.

Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN. По его словам, время и место предстоящего саммита все еще прорабатываются.

Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сообщил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск у границ с Украиной. "Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же обратите внимание: раньше у него (у Путина – ред.) было больше войск. Сейчас он отводит их", – сказал Байден.

Речь идет о масштабной переброске российских войск к украинским границам и в аннексированный Крым. Российские власти называют происходящее "учениями". Руководство Украины, США, ЕС и других стран полагают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и в то же время предупредив о санкциях. Ограничительные меры были введены на следующий день после телефонного разговора.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, американские официальные лица и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждают, что возле украинских границ по-прежнему остаются десятки тысяч российских солдат. В Североатлантическом блоке и США сообщили, что внимательно следят за действиями российской группировки.

Заявление Байдена последовало на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с украинскими депутатами, президентом Владимиром Зеленским, а также другими представителями власти и гражданского общества. Блинкен пообещал, что США не оставят без ответа любые агрессивные и безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. В интервью украинской службе Радио Свобода глава Госдепартамента подчеркнул: "Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим".

Радио Свобода

Joe Bidenas
Joe Bidenas
1 / 1AP nuotr.
Joe Bidenas
# В мире
Aleksejus Navalnas
18 мин. назад

Amnesty International вновь признала Навального узником совести

Ассоцитивное фото
15 ч. назад

Libération. Бабушка всея Руси

Ингриа Шимоните
15 ч. назад

Премьер-министр Литвы почтила память жертв Второй мировой войны и тоталитаризма

15 ч. назад

В Неринге привита уже половина жителей, в Шальчининкском районе - 15,6%

Вильнюсская школа
16 ч. назад

Министерство подготовило рекомендации по организации учебного процесса школьников

Ассоциативное фото
16 ч. назад

Страны бывшего СССР и соцлагеря лидируют по смертности от ковида

Александр Габышев
16 ч. назад

Командир Росгвардии: обсуждалась возможность убийства шамана Габышева

Протесты в Беларуси
16 ч. назад

Советник Тихановской: только санкции вынудят белорусский режим пойти на уступки

Josifas Stalinas su dukra Svetlana 1936 m.
19 ч. назад

В правительство индийского штата вошли Сталин, Ганди и Неру

Ассоциативное фото
21 ч. назад

Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас
2021.05.07 09:55

Посол Литвы в России: мы не делим граждан на какие-то сорты, меньшинства

"СССР и ЕС – это большая разница"
Ассоциативное фото
2021.05.07 16:04

Страны бывшего СССР и соцлагеря лидируют по смертности от ковида

Ассоциативное фото
2021.05.07 10:45

Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

Ингриа Шимоните
2021.05.07 16:51

Премьер-министр Литвы почтила память жертв Второй мировой войны и тоталитаризма

Ассоцитаивное фото
2021.05.07 08:38

Беларусь теряет врачей. Из-за протестов и правды о ковиде

Карантин в Тракай
2021.05.07 10:35

В Литве - 1244 новых случаев коронавируса

Протесты в Беларуси
2021.05.07 15:47

Советник Тихановской: только санкции вынудят белорусский режим пойти на уступки

Андрей Сахаров
Интервью ЛРТ
2021.05.07 10:28
Интервью ЛРТ

Директор Центра Сахарова: он очень плохо говорил, но все, что говорил - истина

Ассоцитивное фото
2021.05.07 17:07

Libération. Бабушка всея Руси

2021.05.07 16:33

В Неринге привита уже половина жителей, в Шальчининкском районе - 15,6%