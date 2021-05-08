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2021.05.08 08:10

Amnesty International вновь признала Навального узником совести

Радио «Cвобода»2021.05.08 08:10
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Он был лишён этого статуса в феврале из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили "язык вражды". Сейчас они признали, что взгляды и поведение могут меняться со временем.

В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчёркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила.

Amnesty приступила к пересмотру общего подхода к использованию термина. В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать из числа "узников" только на основании поведения в прошлом.

"Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого", – говорится в тексте.

Тем не менее правозащитники подчеркнули, что статус узника совести не означает принятия его политической программы. "Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их. Как правозащитная организация Amnesty International будет продолжать бороться с расизмом и всеми формами дискриминации, где бы они ни существовали", – отмечается в сообщении.

При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он исключался из узников. Предположительно, речь идёт о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом.

В 2007 году оппозиционер вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основали националистическое движение "Народ". Организация выступала с провокативной рекламой с критикой мигрантов.

После этого он был исключён из партии "Яблоко" за национализм с формулировкой "за нанесение политического вреда". Сейчас сторонники Навального заявляли, что споры из-за его статуса в Amnesty были инициированы российской властью.

В 1964 году статуса узника совести за поддержку силового противодействия режиму апартеида был лишён южноафриканец Нельсон Мандела. Несмотря на критику со стороны политиков и других правозащитников, Amnesty так и не вернула его в список узников, проведя голосование об этом решении среди своих сотрудников.

Радио Свобода

Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksejus Navalnas
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