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2021.05.07 16:04

Страны бывшего СССР и соцлагеря лидируют по смертности от ковида

Deutsche Welle2021.05.07 16:04
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным экспертов из США, смертность от ковида в мире на самом деле почти вдвое выше официальных данных ВОЗ. При этом 18 из 20 стран с наиболее высокой смертностью - бывшие республики СССР и страны соцлагеря.

Согласно подсчетам американских исследователей, 18 из 20 стран с наиболее высокой смертностью от коронавируса - это бывшие советские республики и страны соцлагеря. Самый высокий показатель в мире - в Азербайджане (648,8 на 100 тысяч населения), в топ-10 также вошли Беларусь (459,6) и Казахстан (444,2), следует из сообщения Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, обнародованного в четверг, 6 мая.

Вместе с тем от последствий заражения коронавирусом во всем мире погибло гораздо больше людей, чем учитывают официальные данные, при этом расхождения существенно различаются в зависимости от стран. Как указывается в сообщении IHME, реальное число скончавшихся от ковида - 6,2 млн человек - почти в два раза выше официальных данных Всемирной организации здравоохранения (3,2 млн).

При этом в России, по оценке американских исследователей, общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляет 593,61 тысячи, а не 109,33 тысячи, как указывается в статистике ВОЗ. Смертность же в пересчете на 100 тысяч населения превышает официальные данные почти в 5,5 раз: 404,6 против 74,6.

В Беларуси реальная смертность в 17 раз выше официальных данных

Между тем в Беларуси последний показатель (доля смертей на 100 тыс. человек) в реальности отличается от предоставляемого властями почти в 17 раз: 459,6 вместо 27,1.

В Украине общее число умерших, по подсчетам исследователей IHME, составило 138,5 тыс. (данные ВОЗ: 46,7 тыс.), а доля смертности 314,5 на 100 тысяч (106,1)

В Германии, под данным американского института, скончались не менее 120 тысяч человек (по официальным данным - 84 тысячи), а в США - около 905 300 человек (ВОЗ: около 573 000).

При подсчетах не учитываются многие факторы

Эксперты IHME объясняют расхождения тем, что во многих странах при подсчетах учитываются только случаи смерти в больницах или пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Кроме того, уровень смертности сильно зависит от количества проведенных тестов на коронавирус.

В своих оценках исследователи опирались на показатели избыточной смертности, полученные путем сравнения ожидаемого числа смертей независимо от причин в определенный период до пандемии с фактическим числом скончавшихся во время пандемии.

Deutsche Welle

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
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