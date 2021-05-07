Посол Литвы в России: мы не делим граждан на какие-то сорты, меньшинства

«Мы не делим граждан на какие-то сорты, меньшинства. Русские, поляки, литовцы и другие национальности, живущие в Литве, все имеют одинаковые юридические условия стать гражданами Литовской Республики», - сказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Отвечая на вопрос слушательницы радиостанции, у которой есть польские корни, о положении в Литве поляков, посол отметил, что в 1989 году, еще до полного юридического восстановления независимости Литвы, Литва приняла закон о гражданстве, который не ограничивал ни по какому признаку — национальному, религиозному — условия становления гражданами.

«Все жители, жившие в то время, могли стать гражданами. Так что, отвечая про ситуацию с польским меньшинством, безусловно, могу только добавить, что да, все желающие являются гражданами Литвы.

Другое — это, как мы называем, основные потребности. Это эдукация на национальном языке, просвещение на национальном языке, это культура. Да, жители польской национальности имеют возможность посещать не только польскую среднюю школу и гимназию на польском языке, но и детский садик. Даже есть отделения нескольких польских университетов в Вильнюсе», - сказал посол.

Он добавил, что Литва — это национальное государство и литовский язык является государственным языком. «Но поляк, как и русский, живущий в Вильнюсе, в Литве, может пустить своего ребенка в детский садик на национальном языке, в школу на национальном языке, и есть даже некоторые возможности университетского просвещения на национальном языке», - констатировал Э.Баярунас.



Он также подчеркнул, что в этом году Литва и Россия отмечают 30-летие восстановление дипломатических отношений.



"И конечно, до сих пор я читаю этот документ, подписанный Б. Ельциным и В. Ландсбергисом, нашими тогдашними лидерами, который говорит о том, что наши отношения, между Литвой и Россией, должны базироваться на взаимопонимании и дружбе. Я думаю, эти слова до сих пор имеют большой смысл", - сказал посол.



Когда откроются границы?

Посла также спросили, когда Литва и Евросоюз откроют свои границы для граждан России. Ограничения на передвижение введены из-за пандемии коронавируса.

Контрольно-пропускной пункт на литовско-россикой границе закрыт уже больше года / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Когда я начал работать… Кстати, уже год — 4 мая как раз был год даты моего приезда в Москву и начала работы. Тогда, в мае прошлого года, мы, наверное, все думали: вот еще лето, осень, и будем жить как прежде. Осенью думали: вот весна, и будем жить. (…) Единственное, что можно сказать: да, мы следим за ситуацией в России, где тоже видно, что есть некоторое улучшение ситуации. И мы следим за ситуацией в Европе, где, конечно, тоже можно оптимистично видеть какую-то грань, когда ситуация как-то полностью пойдет вверх», - сказал посол.

Он отметил, что вакцинация от COVID-19 активно проходит в ЕС и России, хотя «всё идет чуть-чуть медленнее, чем мы думали». Кроме того, есть также категория людей, которые переболели коронавирусом и также обрели иммунитет.

«Но будет ли это летом? Я бы, наверное, на лето еще не ставил свои деньги. Осенью — да, можно уже как-то думать про осень. Скажем, в Литве (и я думаю, во многих странах Евросоюза) все говорят, что осенью уже критическая масса населения пройдет вакцинацию. И тогда уже мы, конечно, сможем думать про открытие границ», - сказал посол.

Короноавирус в России / AP nuotr.

СССР и ЕС – это большая разница

Посла Литвы также спросили о том, что он «может сказать хорошего» о Литве времен СССР.

«Да, мы говорим, что было плохое. Мы были заперты, мы не двигались. Были репрессии, были подавления инакомыслия, не было свобод. Это все понимают. Наверное, хорошим было то, что… Начну с того, что я тогда был моложе, и для меня, конечно, было радостно. Учился в университете. Вильнюсский университет был довольно хорошего уровня. Моя первая специальность была прикладная математика. Школа высшей математики была довольно известной внутри Советского Союза, но не только», - сказал Э. Баярунас.

Он также подчеркнул, что в советские времена процветали литовский театр и литовская школа фотоискусства, была возможность «развивать даже нашу народную культуру».

«Так что, безусловно, какие-то воспоминания есть. Но говорю, всё-таки в Литве доминирующий взгляд, что только станов свободной, Литва смогла себя реализовать. Иногда спрашивают: «Вот вы вышли из состава Советского Союза и вступили в Европейский Союз». Но это большая разница. Мы стали частью Европейского Союза по своей воле. Мы сами решаем. Это, я думаю, самое большое чувство — когда ты свободно решаешь судьбу своей страны. Я думаю, это самая большая отличительная черта: мы свободны в своем выборе», - подчеркнул посол.

Памятный знак в память о ссыльных / BNS nuotr.

Он также затронул непростую тему – Холокоста в Литве и участия литовцев в истреблении евреев.

«Мы не идеальная страна — наверное, в мире нет идеальных стран. Но мы должны все эти вопросы сами обсуждать. Мы сами должны найти, возможно, правильный подход. Так что я никогда не избегаю трудных вопросов, но не всегда имею ответ. Я не историк. Да, историки, правоведы, эксперты должны заниматься. Так что я говорю: да, есть много вопросов, на которые мы, как государство, должны ответить. Как народ, как Литва», - заключил посол в интервью "Эхо Москвы".