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2021.05.06 16:20

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" - МИД надеется найти решение

BNS, LRT.lt2021.05.06 16:20
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Работники пострадавшего от санкций Евросоюза санатория "Беларусь", который находится в литовском городе Друскининкай, устроили акцию протеста в Вильнюсе. 

МИД Литвы обещает начать переговоры с Беларусью о перенятии санатория.

"Два комитета в Сейме Литвы приняли решения о возможности обратиться в правительство Беларуси с предложением выкупить санаторий и, разумеется, МИД осуществит это предложение, рекомендацию комитетов Сейма", - сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Два комитета Сейма Литвы - по иностранным делам и по социальным вопросам и труду в конце апреля предложили уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу о передаче Литве санатория "Беларусь". Правительству предлагается инициировать консультации о выкупе зданий санатория, отошедших Беларуси на основании подписанного 6 февраля 1995 года правительственного соглашения Литвы и Беларуси, и расторжении договора аренды земельного участка.

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам премьера Ингриды Шимоните, началу переговоров может помешать нежелание Беларуси сотрудничать.

"Нельзя начать переговоры, если одна из сторон не будет участвовать в переговорах. Но инициировать такие переговоры наша стороны точно может", - сказала она в четверг журналистам.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что у правительства Литвы нет полномочий на снятие санкций ЕС, введенных в отношении белорусского санатория «Беларусь». Однако она приветствует решение парламентского комитета начать переговоры с Белорусским государством о покупке этого санатория.

Участники протеста "штурмовали" центр столицы

Между тем десятки автомобилей с работниками санатория "Беларусь", приехавшие из Друскининкай, в полдень проехали по главной артерии литовской столицы - проспекту Гедиминаса. Водители автомобилей громко сигналили, движение по проспекту остановилось, его регулировала полиция, на автомобилях были салатовые флажки с логотипом санатория.

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Организаторы утверждают, что МИД самовольно применил санкции к санаторию. По словам Г. Ландсбергиса, решение о санкциях принимает Европейский совет.

"Решение о санкциях принимает Европейский совет, применяют его непосредственно в Литве коммерческие банки", - объяснил на пресс-конференции министр.

Как утверждает МИД, чтобы убедиться в законности применения к санаторию санкций, были проведены неформальные консультации с Еврокомиссией (ЕК), которая поделилась мнением, что санкции законны, однако обратила внимание, что дать оценку им на самом деле могут только суды.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре прошлого года. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория. В этом санатории работает около 390 человек: 350 - граждане Литвы, остальные – Беларуси.

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
1 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
2 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
3 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
4 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
5 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
6 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
7 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
8 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
9 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
10 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
11 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
12 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь"
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
„Belorus“ darbuotojų protestas Vilniuje
# Литва# Беларусь
Христо Грозев
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