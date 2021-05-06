В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" - МИД надеется найти решение

Работники пострадавшего от санкций Евросоюза санатория "Беларусь", который находится в литовском городе Друскининкай, устроили акцию протеста в Вильнюсе.

МИД Литвы обещает начать переговоры с Беларусью о перенятии санатория.



"Два комитета в Сейме Литвы приняли решения о возможности обратиться в правительство Беларуси с предложением выкупить санаторий и, разумеется, МИД осуществит это предложение, рекомендацию комитетов Сейма", - сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Два комитета Сейма Литвы - по иностранным делам и по социальным вопросам и труду в конце апреля предложили уполномочить правительство начать переговоры с Беларусью по вопросу о передаче Литве санатория "Беларусь". Правительству предлагается инициировать консультации о выкупе зданий санатория, отошедших Беларуси на основании подписанного 6 февраля 1995 года правительственного соглашения Литвы и Беларуси, и расторжении договора аренды земельного участка.

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам премьера Ингриды Шимоните, началу переговоров может помешать нежелание Беларуси сотрудничать.

"Нельзя начать переговоры, если одна из сторон не будет участвовать в переговорах. Но инициировать такие переговоры наша стороны точно может", - сказала она в четверг журналистам.



Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что у правительства Литвы нет полномочий на снятие санкций ЕС, введенных в отношении белорусского санатория «Беларусь». Однако она приветствует решение парламентского комитета начать переговоры с Белорусским государством о покупке этого санатория.

Участники протеста "штурмовали" центр столицы

Между тем десятки автомобилей с работниками санатория "Беларусь", приехавшие из Друскининкай, в полдень проехали по главной артерии литовской столицы - проспекту Гедиминаса. Водители автомобилей громко сигналили, движение по проспекту остановилось, его регулировала полиция, на автомобилях были салатовые флажки с логотипом санатория.

В Вильнюсе протестовали работники санатория "Беларусь" / D. Umbraso/LRT nuotr.

Организаторы утверждают, что МИД самовольно применил санкции к санаторию. По словам Г. Ландсбергиса, решение о санкциях принимает Европейский совет.

"Решение о санкциях принимает Европейский совет, применяют его непосредственно в Литве коммерческие банки", - объяснил на пресс-конференции министр.

Как утверждает МИД, чтобы убедиться в законности применения к санаторию санкций, были проведены неформальные консультации с Еврокомиссией (ЕК), которая поделилась мнением, что санкции законны, однако обратила внимание, что дать оценку им на самом деле могут только суды.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре прошлого года. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория. В этом санатории работает около 390 человек: 350 - граждане Литвы, остальные – Беларуси.