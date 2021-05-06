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2021.05.06 08:21

В Вильнюсе открывается новый музей - Дом историй

BNS, LRT.lt2021.05.06 08:21
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В четверг в Вильнюсе откроет свои двери подразделение Литовского национального музея - Дом историй.

По информации музея, Дом истории расположен в одном из зданий бывшего царского казарменного комплекса на улице Тадеуша Кошюшки, рядом с другим недавно открывшимся блоком - бывшим следственным изолятором.

Его обещают стать выставочным пространством, где «история представлена ​​не только как фиксированное прошлое, но и как реальность, о которой мы все размышляем и которую продолжаем создавать».

В конце февраля директор Национального музея Рута Качкуте сообщила, что цель этого музея - представить исследования «простым языком» и что выставки будут ориентированы на всю семью.

Планируется проводить две-три вариативных выставки в год. Также здесь планируется открыть кафе, а во дворе будут проходить различные культурные мероприятия.

«Мы начнем с выставки египетских мумий. Мы поговорим о тех египетских мумиях, которые охраняются в Литве, как они здесь появились, что они из себя представляют», - сказала она Р.Качкуте.

Здание, признанное культурным достоянием, более десяти лет реконструировалось и адаптировалось под деятельность музея, стоимость работ составила около 9,5 миллионов евро.

По данным музея, казармы на этом месте возникли примерно в 1880 году, военное предназначение комплекса не изменилось ни в межвоенный период, ни во время Второй мировой войны, когда здесь располагались немецкие военные.

Комплекс был передан Национальному музею почти три десятилетия назад. В настоящее время, помимо открытия Дома истории, здесь располагаются коллекции Отдела этнической культуры и антропологии Национального музея и хранилища экспонатов.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюс
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