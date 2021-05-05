Шимоните: карантинные ограничения, вероятно, сохранятся и летом

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, карантинные ограничения с вакцинацией населения будут сокращаться, но, вероятно, останутся и летом.

«Конечно, с вакцинацией все большей части населения потребность в каких-то особых требованиях уменьшится, но я бы не стала предсказывать, что они исчезнут в начале лета», - сказала премьер на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, ограничения, скорее всего, сохранятся для больших скоплений людей.

«Пока у нас действительно нет оснований говорить о каком-либо улучшении ситуации, потому что количество заболевших в день по-прежнему остается высоким», - отметила она.

По сообщению Департамента статистики, за прошедшие сутки в Литве установлено 1 235 новых случаев коронавируса. Уровень заболеваемости за последние две недели составляет 575 случаев на сто тысяч жителей.

Карантин, введенный в прошлом году в начале ноября, действует до конца мая.