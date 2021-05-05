Решение принято: с "Паспортом возможностей" можно будет посещать рестораны и массовые мероприятия

В среду правительство Литвы приняло решение, что национальный аналог иммунного паспорта, так называемого «Паспорта возможностей» должен выдаваться людям, перенесшим COVID-19, вакцинированным от этой болезни или прошедшим тест с отрицательным результатом.

Он вступит в силу 24 мая.

Предполагается, что вакцинированные люди смогут получить Паспорт возможностей:

- через неделю после второй дозы вакцин Pfizer или Moderna;

- через 4 недели после введения вакцины Johnson & Johnson;

- через 4 недели после первой дозы вакцины Vaxzevria, но не более чем через 12 недель. Через 12 недель человек обязан привиться второй дозой вакцины AstraZeneca, в противном случае возможности «паспорта» для него будут прекращены.

Такой порядок предусмотрен в проекте постановления о внесении изменений в карантинный режим, представленном в правительство Минздравом.

Паспорт также будет действовать для тех, кто переболел коронавирусом и для тех, у кого будет отрицательный тест. Результат теста будет действителен 24 часа.

Все послабления будут действовать и для детей до 16 лет без дополнительных условий.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что «Паспорт возможностей» предназначен для регулирования карантина внутри страны до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация, - чтобы появилась возможность открыть больше мероприятий. А. Армонайте напомнила, что Европейский иммунный сертификат, который начнет действовать в июне, будет предназначен для поездок внутри Сообщества, поэтому эти меры не идентичны.

«В реализации этого проекта могут быть проблемы, но он показывает, что мы можем принимать смелые решения. Литва будет одной из первых в Европе с таким решением, поэтому я хочу попросить людей проявить понимание, если появятся проблемы, но это шаг вперед», - сказала министр.

Что дает «Паспорт возможностей»?

Согласно решению правительства, с «Паспортом возможностей» можно будет собираться в общественных пространствах по десять человек.

Предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары, места для игр и букмекерские пункты также смогут оказывать услуги внутри помещений лицам с таким паспортом.

Кроме того, имеющие иммунитет лица могут оказывать контактные услуги в государственных и местных учреждениях.

Также планируется разрешить путешествия на развлекательных суднах: в них смогут принимать участие неограниченное количество человек.

С паспортом возможностей можно проводить мероприятия до 500 человек как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Они будут обязаны занимать сидячие места и занимать не более 75% мест.

Ранее в Министерстве экономики и инноваций заявляли, что паспорт возможностей может быть виртуальным, лицу будет предоставлен QR-код, который нужно будет предъявлять при посещении мероприятий ли мест общественного питания.

По решению правительства, «Паспорт возможностей» вступит в силу 24 мая. Мера будет работать в системе электронного здравоохранения, тем жителям, которые смогут пользоваться «Паспортом возможностей», будет выдан QR-код.