Новости

2021.05.04 17:05

Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19

Радио LRT2021.05.04 17:05
Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19
Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19 / Стопкадр

С тех пор, как пандемия коронавируса захлестнула весь мир, данных об этом заболевании становится все больше. Неудивительно, что этот поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых мифов.

Чтобы развеять хотя бы некоторые из них, Радио ЛРТ провело дискуссию на эту тему.

В дискуссии принимают участие профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Усонис, руководитель биобанка Сантаришской больницы Даниэль Наумовас, а вести дискуссию помогает актер Вячеславас Мицкявичюс.

Trikalbė diskusija lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis: COVID-19 mitai ir faktai (su vertimu į lietuvių k.)
Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19
Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19
1 / 1Стопкадр
Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19
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