Дискуссия Радио ЛРТ на трех языках: мифы и факты о COVID-19

С тех пор, как пандемия коронавируса захлестнула весь мир, данных об этом заболевании становится все больше. Неудивительно, что этот поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых мифов.

Чтобы развеять хотя бы некоторые из них, Радио ЛРТ провело дискуссию на эту тему.

В дискуссии принимают участие профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Усонис, руководитель биобанка Сантаришской больницы Даниэль Наумовас, а вести дискуссию помогает актер Вячеславас Мицкявичюс.