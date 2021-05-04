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2021.05.04 10:41

В Литве - 1043 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.05.04 10:41
Карантин в Тракай
Карантин в Тракай / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1043 новых случаея коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. 

За минувшие сутки было проведено 8660 ПЦР-тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 251 450 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3976 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8024 смертей.

Карантин в Тракай
Карантин в Тракай
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Карантин в Тракай
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