В Литве - 1043 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1043 новых случаея коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 8660 ПЦР-тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 251 450 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3976 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8024 смертей.