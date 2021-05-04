Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни

Билл Гейтс объявил в своём Твиттере о решении, принятом совместно с его женой Мелиндой - о разводе.

"После долгих размышлений о наших взаимоотношениях мы решили прекратить наш брак. За последние 27 лет мы вырастили прекрасных детей и создали фонд, который работает по всему миру, помогая людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Нас продолжает объединять уверенность в нашей миссии и мы продолжим вместе работать в фонде. Но мы не верим, что сохранение брака поможет росту каждого из нас. Начиная новое плавание, мы просим об уважении к пространству нашей частной жизни. Мелинда Гейтс и Билл Гейтс".

Они поженились 1 января 1994 года. Билл впервые встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году, на пресс-брифинге компании "Майкрософт" (Майкрософт) в Нью-Йорке. К тому времени Мелинда уже давно работала в "Майкрософт".

За годы семейной жизни они воспитали троих детей. Деннифер Катарин родилась в 1996 году, Рори Джон родился в 1999-м и Фиби Адель - в 2002 году.

Компания "Макрософт" - разработчик наиболее широко распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Билл Гейтс - четвёртый по богатству человек в мире. Журнал "Форбс" оценивает его состояния в $124 миллиарда.

В декабре 2005 года Мелинда и Билл Гейтс были названы журналом Time людьми года вместе с Боно.



4 мая 2006 года Мелинда и Билл Гейтс получили Премию Принца Астурийского за международное сотрудничество в знак признания их влияния на мир своей благотворительностью.



В ноябре 2006 года Мелинда и Билл Гейтс были награждены Орденом ацтекского орла за свою благотворительную деятельность по всему миру в области здравоохранения и образования.



В 2006 году Мелинда заняла 12-е место в списке 100 самых влиятельных женщин журнала Forbes, в 2014-м и 2017-м годах она занимала в этом списке третье место.