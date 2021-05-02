Встреча премьер-министров Литвы и Польши

В воскресенье, по случаю 230-летия Конституции 3 мая, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Литву. В частности, он встретился с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Премьер-министры обсудили двусторонние литовско-польские отношения, реализацию стратегических инфраструктурных проектов, борьбу с пандемией COVID-19, вопросы безопасности, ситуацию в Беларуси и Украине, а также вопросы повестки дня Европейского союза.

«Это было очень важное событие не только в истории Литвы и Польши, но и всей Европы», - сказала И. Шимоните о Конституции 3 мая.

Она подчеркнула, что документ свидетельствует об «идее построения государства свободных людей», и что на эту основополагающую идею опирается также Европейский Союз.

Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

И. Шимоните назвала литовско-польские отношения «отличными» и поблагодарила правительство М. Моравецкого за активное участие в сотрудничестве и реализацию совместных проектов с Литвой.

Это первый визит М. Моравецкого в Литву после того, как главой литовского правительства стала И. Шимоните.