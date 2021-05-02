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2021.05.02 10:52

Христиане восточного обряда во всем мире и в Литве отмечают Пасху

Радио LRT, LRT.lt2021.05.02 10:52
Stačiatikių Velykos Lietuvoje
Stačiatikių Velykos Lietuvoje / AP nuotr.

Христиане восточного обряда во всем мире и в Литве отмечают Пасху. Президент Гитанас Науседа, поздравляя верующих в Facebook, желает им веры в будущее, любви и взаимопонимания.

«Да принесет Чудо Воскресения в каждую семью веру в будущее, любовь и взаимопонимание», - пишет он.

Stačiatikių Velykos | Mielieji, sveikinu mūsų piliečius krikščionis, kurie šiandien švenčia šv. Velykas. Teatneša...

Posted by Gitanas Nausėda on 2021 m. gegužės 1 d., šeštadienis

Тем временем священнослужитель Евгений Руденко желает терпеливо преодолевать невзгоды.

«По случаю праздника, прежде всего, хочу пожелать вам душевного покоя, ведь мы живем в очень сложное время. Пасха – это прежде всего праздник жизни и воскресения Иисуса Христа из мертвых, поэтому в каждом из нас живет светлая надежда на собственное воскресение.

Желаю, чтобы мы не горевали и терпеливо преодолевали накопившиеся невзгоды, чтобы восславить воскресшего Христа, потому что только Он дает нам надежду и помогает осознать нашу жизнь», - сказал Радио LRT священник ново-вильняского православного прихода святых апостолов Петра и Павла Е. Руденко.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен также поздравляет литовских христиан восточного обряда с праздником Пасхи.

Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Пасха – особое время для каждого христианина. Это самый красивый праздник весны, любви и радости, объединяющий всех. Особенно всем очень важно сплотиться в эти непростые времена. Хотя физически мы не можем быть вместе, пусть будут вместе наши сердца! Будем надеяться, что это тяжелое время не замедлит пройти. Поздравляю вас с праздником Пасхи, желаю надежды, любви и здоровья!» - сказала руководитель литовского парламента.

В поздравительном послании премьер-министра Ингриды Шимоните отмечается, что Воскресение Христово всегда свидетельствует о вечной победе и радости жизни.

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Пусть великое чудо Воскресения Христова всегда свидетельствует о вечной победе и радости жизни, вселяет мужество и уверенность, дает силы и надежду на преодоление всех невзгод повседневной жизни. Хотя второй год подряд пасхальное настроение омрачено пандемией, хотя у нас нет возможности традиционно собраться с родственниками за красивым праздничным столом, навещать друзей, но все большую уверенность в нас вселяет нацеленность человечества на преодоление пандемии.

Благодарю всех, кто неустанно спасает жизни, благодарю церковных иерархов и все духовенство, которое призывает верующих прививаться, чтобы тем самым защитить себя и своих близких. Убеждена, что в эти святые пасхальные дни любовь посещает всех людей доброй воли и вселяет веру в каждое сердце», - говорится в поздравительном послании премьер-министра.

Stačiatikių Velykos
Stačiatikių Velykos / AP

Обычно христиане восточного обряда отмечают Пасху через неделю после христиан западного обряда, но в этом году праздники обеих групп разделяет почти месяц.

Христиане всего мира празднуют Пасху в один и тот же день примерно каждые пять лет.

Stačiatikių Velykos Lietuvoje
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė
Stačiatikių Velykos
Stačiatikių Velykos Lietuvoje
Stačiatikių Velykos Lietuvoje
1 / 4AP nuotr.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Stačiatikių Velykos
Stačiatikių Velykos
4 / 4AP
Stačiatikių Velykos Lietuvoje
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė
Stačiatikių Velykos
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