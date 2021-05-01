Пикник, пикеты, автопробег – профсоюзы отмечают 1 мая

В субботу, по случаю Международного дня труда, профсоюзы призывают обратить внимание на права трудящихся. На площади Винцаса Кудирки Конфедерация профсоюзов Литвы устроила пикник, в котором участвовало около 20 человек, а профсоюз «Солидарность» отметил этот день, организовав автопробег по городу и пикеты у зданий Сейма, правительства, президентской администрации.

По словам председателя Конфедерации профсоюзов Литвы Инги Ругинене, мероприятия, организованные в Международный день труда, призваны напомнить властным структурам и населению страны о правах трудящихся.

«Воспользовавшись этим днем, мы хотим напомнить о правах трудящихся. Особенно хочется обратить внимание (не только правительства, Сейма, но и всего населения) на то, что сегодня человек труда зарабатывает очень мало, он работает с повышенной нагрузкой, нередко ему не насчитываются сверхурочные часы и он вынужден работать на второй или третьей работе, чтобы заработать хоть сколько-нибудь», - заявила И. Ругинене агентству ELTA.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija rengia Gegužės 1-osios pikniką / BNS nuotr.

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы подчеркивает, что главный девиз пикника: «Сколько бы человек ни работал, он все равно зарабатывает только на баранку».

По словам И. Ругинене, именно по этой причине участникам мероприятия раздаются символические баранки.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija rengia Gegužės 1-osios pikniką / BNS nuotr.

Во время пикника, по словам председателя Конфедерации профсоюзов Литвы, все желающие получают бесплатные юридические консультации.

На площади Винцаса Кудирки вывешены также плакаты, привлекающие внимание к профессиям, представители которых отмечают сегодняшний праздник на работе. Надписи на плакатах гласят: «Официант Аушрюс (18 лет): работаю за чаевые и еду, пикники для меня слишком дороги», «Пожарная Лайма (32 года): я была бы здесь, но сейчас постоянно что-нибудь горит, а нас мало»,«Медбрат Йонас (25 лет): я был бы здесь, но дежурю вторые сутки подряд»,«Дальнобойщик Саулюс (51 год): а я вообще не был дома полгода».

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija rengia Gegužės 1-osios pikniką / BNS nuotr.

Профсоюзный лидер подчеркивает, что мероприятие направлено также на то, чтобы и трудящиеся обратили внимание на свои права.

«Работники должны обратить внимание: это ненормально, когда люди работают ненормированное количество часов, и эта работа должна достойно оплачиваться. Минимальная, к сожалению, заработная плата в Литве не гарантирует нормальной жизни», - сказала И. Ругинене.

Конфедерация профсоюзов Литвы – крупнейший национальный профсоюзный центр Литвы, объединяющий в настоящее время 25 отраслевых организаций и насчитывающий более 50 тысяч членов.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija rengia Gegužės 1-osios pikniką / BNS nuotr.

Литовский профсоюз «Солидарность» организовал автопробег и пикеты

Тем временем литовский профсоюз «Солидарность» в Международный день труда организовал первомайский автопробег. Члены профсоюза проезжают по городу в составе автоколонны и стоят в пикетах у зданий Сейма, правительства и президентской администрации.

Lietuvos profesinė sąjunga „ Solidarumas" surengė Gegužės 1-osios važiuotynes / D. Umbraso/LRT nuotr.

Председатель профсоюза «Солидарность» Кристина Крупавичене говорит, что одним из основных требований профсоюза является справедливая заработная плата за 8-часовой рабочий день. «Солидарность» требует также удвоить оплату сверхурочных часов, поддержать директиву Европейской комиссии о минимальной заработной плате, суть которой сводится к тому, что минимальная заработная плата не может быть ниже 50 проц. средней заработной платы по стране. Профсоюз также требует поддержать социальный диалог на уровне предприятий, регионов и государства, не принимать законов без обсуждения их в Трехстороннем совете, учредить Трехсторонние советы в регионах и так далее.

Lietuvos profesinė sąjunga „ Solidarumas" surengė Gegužės 1-osios važiuotynes / D. Umbraso/LRT nuotr.

«100 лет назад люди боролись за 8-часовой рабочий день. А теперь 8-часовой рабочий день исчез, повсеместно введены гибкий график работы и суммарный учет рабочего времени. Все, что позволяет делать кодекс, все формы направлены на то, чтобы максимально использовать человека, не платя ему сверхурочных», - сказала К. Крупавичене агентству ELTA.

Lietuvos profesinė sąjunga „ Solidarumas" surengė Gegužės 1-osios važiuotynes / D. Umbraso/LRT nuotr.

По ее словам, главный девиз мероприятия – «Больше демократии на рабочем месте».

Литовский профсоюз «Солидарность» представляет интересы около 20 тысяч работников разных секторов.