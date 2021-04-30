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2021.04.30 15:05

«Светоч, человек из мира идей». Кястутиса Главяцкаса вспоминают коллеги и друзья

BNS, LRT.lt2021.04.30 15:05
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas / P. Lileikio/LRT nuotr.

В пятницу Литву настигла печальная новость - скончался Кястутис Главецкас, многолетний депутат парламента, подписант Акта о восстановлении независимости Литвы. Политические коллеги, опрошенные порталом LRT.lt, запомнили его веселье и тепло, а также важный вклад в либеральную политику Литвы.

Науседа: он был глотком свежего воздуха

В связи со смертью К.Главяцкаса соболезнования его семье и коллегам выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что К. Главяцкас внес весомый вклад в создание литовского государства и политическую жизнь Литвы.

«Для меня, как и для многих студентов-экономистов моего поколения, лекции проф. К. Главяцкаса в 1985-1986 годах были глотком свежего воздуха на небосклоне экономической науки тогда еще несвободной Литвы. Мы с нетерпением ждали его лекций.

Позже, при подготовке диссертации, я имел честь много общаться с Кястутисом в научном читальном зале библиотеки М. Мажвидаса. Он был экономистом с большой буквы, вместе с К. Антанавичюсом и Э. Вилкасом прокладывая путь Литве из плановой экономики к рыночной», - написал глава государства.

Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas / P. Lileikio/LRT nuotr.

Либерал Эугениюс Гентвилас вспомнил, что знал К. Главяцкаса еще со времен «Саюдиса» - Э. Гентвилас в интервью порталу LRT.lt подчеркнул, что К. Главяцкас всегда был веселым и энергичным.

«Он все время был веселым и умным. Раньше мы курили, но он бросил, у него была воля, которой многие могли завидовать или поучиться. До недавнего времени он ходил в спортивные клубы», - вспоминает Э. Гентвилас своего коллегу, скончавшегося в пятницу.

Грибаускайте: Главяцкас был настоящим профессионалом

Экономист Кястутис Главяцкас был настоящим профессионалом своего дела, эрудитом, и он был нужен не только литовской, но и зарубежной публике, считает экс-президент Даля Грибаускайте.

"Казалось, что Главяцкас всегда находил в себе силы прийти в себя, поэтому его уход был таким неожиданным. Всегда умный, харизматичный, жизнерадостный, никогда не ищущий слов в кармане, и в то же время глубокий, может быть, даже опережающий время - и в экономике, и в политике, и в жизни», - констатирует Д. Грибаускайте.

Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas / P. Lileikio/LRT nuotr.

Экс-президент страны также отмечает, что он был настоящим профессионалом своего дела, эрудитом и непримиримым либералом, поэтому вполне логично, что он был одним из основателей Литовского института свободного рынка, Национальной фондовой биржи.

«Это был человек, мнения и оценки которого, основанные на новой глобальной информации, всегда было интересно услышать. Поэтому профессор К. Главяцкас часто был нужен не только литовской, но и зарубежной публике. Многим из нас его будет не хватать», - говорит Д. Грибаускайте.

Э. Зингерис: светоч, человек из мира идей

Человек из мира идей, который всегда был молод. Так описал Главяцкаса его коллега и друг Эмануэлис Зингерис.

Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas / P. Lileikio/LRT nuotr.

«Какая ужасная новость. Мы дружили с ним. Кажется, он только что рассказывал мне о своих планах. Он был невероятно умным человеком, не был злопамятным. На протяжении всей своей жизни Кястутис был светочем, он всегда отвергал все негативное, он был полон позитивных, светлых мыслей, он был искателем прогресса. Он никогда не принимал участия в политических заговорах, не принимал участия ни в каком групповом проявлении гнева», - сказал Э. Зингерис сообщение.

По словам политика, К. Главяцкас оставался таким до самой смерти.

Депутат Сейма, подписант Акта независимости 11 марта, один из основателей Литовского института свободного рынка К. Главяцкас скончался в пятницу в больнице Вильнюса. Сегодня ему бы исполнилось 72 года.

Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
1 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
2 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
3 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
4 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
5 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
6 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
7 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
8 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
9 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
10 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
11 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
12 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
13 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
14 / 14P. Lileikio/LRT nuotr.
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
Kęstučio Glavecko gyvenimo akimirkos. Kęstutis Glaveckas
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