На телефоны жителей Вильнюса отправлены предупреждающие сообщения: ситуация с COVID-19 сложная

В пятницу на мобильные телефоны жителей Вильнюса были отправлены специальные предупреждающие сообщения о ситуации с COVID-19.

В сообщениях говорится, что ситуация в столице очень тяжелая, поэтому жителей призывают соблюдать все требования безопасности.

Кроме того, также напоминается, что в настоящее время для вакцинации от COVID-19 в Вильнюсе приглашаются люди старше 55 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, учителя, выпускники, социальные работники и дипломаты.

Сообщение жителям Вильнюса

Кроме того, пройти вакцинацию могут должностные лица, персонал торговых центров и работники, выполняющие другие важные функции.

LRT.lt напоминает, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил в четверг, что на следующей неделе будет прививку от COVID-19 предложено сделать людям в возрасте 45 лет и старше.



«Вчера было вакцинировано 8,5 тысяч человек, на завтра запланировано привить около 10 тысяч человек. Также приглашаем на регистрацию жителей в возрасте 55 лет и старше, имеющих хронические заболевания, выпускников, контактных сотрудников отделов продаж, учителей. На следующей неделе мы будем приглашать людей в возрасте от 45 лет и старше», - сказал пресс-атташе мэра К. Вайткявичюс BNS.

Регистрироваться на прививку можно на сайте vakcina.vilnius.lt.