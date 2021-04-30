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2021.04.30 17:35

Посольство США в России прекращает выдачу виз, кроме дипломатических

"Настоящее время"2021.04.30 17:35
Флаг США
Флаг США / AP nuotr.

Американское посольство в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

"Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена",– говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство отмечает, что услуги приходится сократить из-за уведомления российского правительства "о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве".

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов",– говорится в сообщении.

Гражданам США, которые находятся в России с истекающей визой, посольство настоятельно рекомендует выехать из страны до 15 июня.

Ранее МИД России объявил о высылке десяти сотрудников посольства США в Москве. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков рекомендовал послу США в РФ Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций". Дипломат вылетил в Вашингтон. В Москву Салливан вернется "в ближайшие недели" перед встречей президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

Тогда же Лавров объявил о других мерах, которые могут быть или будут предприняты в отношении американских дипломатов. Во-первых, он пригрозил тем, что Россия может потребовать от США "сократить количество дипломатов на российской территории на 150 человек" – до 300 человек. Речь идет обо всех сотрудниках нескольких консульств США и посольства в Москве. Во-вторых, по его словам, Москва запускает процедуру, "которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран".

Высылка американских дипломатов и запрет на въезд в РФ восьми высокопоставленным чиновникам стали ответом на расширение санкций в отношении России со стороны США за кибератаки и в связи с тем, что "вредоносные внешнеполитические действия" России представляют "чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и экономике США. Под санкции подпали первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, а также лица и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, – всего 32 физических и юридических лица. Из США также было решено выслать 10 российских дипломатов, которые работали в посольстве в Вашингтоне.

"Настоящее время"

Флаг США
Флаг США
1 / 1AP nuotr.
Флаг США
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