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2021.04.30 14:51

Евгений Смирнов. Герои нашего времени

NEWSru.com2021.04.30 14:51

"Не стало Виктора Кудрявцева, нашего подзащитного, обвиняемого в государственной измене. Мне довелось быть рядом с ним в самый тяжёлый период жизни - обыски, допросы, безумно обидное обвинение для "советского" человека, болезнь. В такие моменты легко понять что из себя представляет человек", - пишет адвокат на своей странице в Facebook.

"Виктору Викторовичу через пару месяцев после задержания предложили выбрать - сидеть долго и тяжело в Лефортово или подписать признание и сказать, что все натворил вместе со своим учеником, а в обмен пойти домой. Никогда не забуду его реакцию - улыбнулся, прищурился как умел только он, отодвинул бумаги и сказал "еще посижу".

Оглядываясь назад, бросает в дрожь от того, что пришлось пережить его семье. Героическая супруга несколько раз в неделю из Королева возила баночки с диетической едой в СИЗО, которую готовила ночами, ведь Виктор Кудрявцев из-за своих диагнозов не мог есть тюремную баланду. В перерывах между готовкой Ольга Тимофеевна выбивала из следователя разрешения на очки/глюкометр/таблетки для своего мужа. "Команда 29" снимала фильм о дне жизни Ольги Тимофеевны.

Всегда с восхищением наблюдал за общением Ольги Тимофеевны и следователя, только она могла за минуту заставить следователя злиться, стыдиться и стесняться себя, но в итоге сделать хоть что-то человеческое.

Виктора Кудрявцева больше года пытались сломать - пытали в СИЗО нечеловеческими условиями содержания, давили на следственных действиях, водили в наручниках под дулом автомата по судам. А за месяц до страшного диагноза между делом сказали - можешь уже ничего нам не подписывать, твой ученик уже все сделал.

Трудами Виктора Кудрявцева и его супруги 50 лет Россия осваивала космос, взамен ему дали премию, квартиру, на ремонт которой так и не хватало зарплаты, летний домик в Подмосковье и обвинение в государственной измене.

Пример силы личности, честности и достоинства супругов Виктора и Ольги Кудрявцевых уже помогает многим людям жить в тюрьме, находить силы бороться и не бояться. Уверен, что они останутся в истории символами и героями нашего времени".

Newsru.com

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
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