Украина уже в мае может стать первой в Европе по смертности от COVID-19

Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы. Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19. Его слова приводит УНИАН.

"В мире ситуация (с COVID-19. - Прим. УНИАН) ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти", - заявил он.

По словам Юрия Ганиченко, очень быстро сейчас растет заболеваемость в Азии, в частности - в Индии и Турции. "Если говорить о всех случаях, то 41% из всех случаев в мире - это Индия. Однако мы видим, что другие континенты стабилизируются. Европа уже которую неделю спадает. Украина также спадает по выявленным случаям", - отметил аналитик.

Однако, по его словам, заболеваемость COVID-19 на Украине на 42% выше среднеевропейской. "Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространением заболеваемости, то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая-седьмая", - отметил он.

Аналитик добавил, что сейчас на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе Украина "выглядит хуже" и отметил "чрезвычайно хорошую" эпидемическую ситуацию в Великобритании, Португалии, Чехии.

Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте - Румыния. Но уже в течение следующих двух недель Украина может выйти на первое место по уровню смертности среди крупных стран Европы, в которых население более 10 млн человек, считает Юрий Ганиченко.

По его словам, в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от COVID-19 спадает быстрее, чем на Украине. "Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется", - добавил Ганиченко.

К настоящему моменту на Украине заразились коронавирусом 2 059 465 человек, 43 778 из них скончались. За последние сутки выявлено 11 627 случаев заражения. 387 человек умерли.

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