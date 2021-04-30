Новости

2021.04.30 08:42

Скончался многолетний член Сейма Кястутис Главяцкас

LRT.lt2021.04.30 08:42
Кястутис Главецкас
Кястутис Главецкас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Скончался Кястутис Главяцкас, многолетний депутат Сейма, непрерывно входивший в Сейм с 1996 года. До этого, в 1990–1992 годах, он был депутатом Верховного Совета.

О смерти коллеги сообщил депутат парламента Юргис Разма.

"Его смерть - большая потеря для нашего политического сообщества. Он был активным членом Сейма во всех отношениях, будь то в позиции или в оппозиции. Его заключения, особенно о финансах и банковском деле, были важны и ценились в обществе. Его беспрерывно избирали членом Сейма. <...> Действительно болезненная утрата. Она однозначно будет ощущаться в нашем Сейме», - сказал в эфире Радио ЛРТ Ю. Разма.

Накануне сообщалось, что у депутата начались осложнения после операции на сердце.

В прошлом году К. Главяцкас баллотировался в Сейм вместе с Движением либералов, но позже покинул фракцию и вошел в состав Смешанной группы Сейма.

В 1967–1972 годах К. Главяцкас учился на факультете экономики промышленности Вильнюсского университета (ВУ). По окончании университета до 2000 года преподавал на экономическом факультете ВУ.

В 1973–1976 гг. он также учился в аспирантуре ВУ, защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 1987 году политик защитил кандидатскую диссертацию в Таллиннском университете, за что ему была присуждена ученая степень доктора экономики.

Кястутис Главецкас
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
Кястутис Главецкас
Кястутис Главецкас
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
2 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
3 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
4 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
5 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Кястутис Главецкас
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
# Литва

Популярно

Паланга
Интервью LRT.lt

Новости

2021.04.29 10:05
Интервью LRT.lt

«Паланга снова загудит». Мэр курорта – о новом лице города, новом сезоне и ценах на улице Басанавичяус

Работа

Новости

2021.04.29 14:53

В Литве идут дискуссии о четырехдневной рабочей неделе

Центр вакцинации

Новости

2021.04.29 10:27

До конца июня в Литве планируется привить 1,5 млн человек

Lagaminai

Новости

2021.04.29 14:07

Европарламент утвердил свою позицию по ковид-сертификату ЕС

В Вильнюсе цветут сакуры
27

Новости

2021.04.29 15:47

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вильнюсе цветут сакуры

27
Prezidentas Gitanas Nausėda

Новости

2021.04.29 16:37

Науседа поздравляет православных с Пасхой: вместе мы преодолеем все невзгоды

Новости

2021.04.29 11:55

В Литве - 1327 новых случаев коронавируса

Remigijus Šimašius

Новости

2021.04.29 16:13

Мэр Вильнюса: на следующей неделе на вакцинацию приглясят людей в возрасте 45 лет и старше

Вакцинация вакциной "Спутник V" в Сербии

Новости

2021.04.29 12:48

Александр Плющев. Парадоксы российской вакцинации

Спектакль "Воля"

Новости

2021.04.29 11:26

Премьерой по Шукшину открывается Русский театр Литвы