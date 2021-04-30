Скончался многолетний член Сейма Кястутис Главяцкас

Скончался Кястутис Главяцкас, многолетний депутат Сейма, непрерывно входивший в Сейм с 1996 года. До этого, в 1990–1992 годах, он был депутатом Верховного Совета.

О смерти коллеги сообщил депутат парламента Юргис Разма.



"Его смерть - большая потеря для нашего политического сообщества. Он был активным членом Сейма во всех отношениях, будь то в позиции или в оппозиции. Его заключения, особенно о финансах и банковском деле, были важны и ценились в обществе. Его беспрерывно избирали членом Сейма. <...> Действительно болезненная утрата. Она однозначно будет ощущаться в нашем Сейме», - сказал в эфире Радио ЛРТ Ю. Разма.



Накануне сообщалось, что у депутата начались осложнения после операции на сердце.



В прошлом году К. Главяцкас баллотировался в Сейм вместе с Движением либералов, но позже покинул фракцию и вошел в состав Смешанной группы Сейма.



В 1967–1972 годах К. Главяцкас учился на факультете экономики промышленности Вильнюсского университета (ВУ). По окончании университета до 2000 года преподавал на экономическом факультете ВУ.



В 1973–1976 гг. он также учился в аспирантуре ВУ, защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 1987 году политик защитил кандидатскую диссертацию в Таллиннском университете, за что ему была присуждена ученая степень доктора экономики.