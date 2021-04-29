Новости

2021.04.29 15:47

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вильнюсе цветут сакуры

LRT.lt2021.04.29 15:47
В Вильнюсе цветут сакуры
В Вильнюсе цветут сакуры / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Похоже, что Вильнюс уже по праву можно назвать столицей цветов - долгожданную весну тут зовут крокусы у Белого моста, Бернардинское кладбище до сих пор украшено морем голубых сцилл, однако больше всего жителей столицы влекут цветущие сакуры. 

Сакуры, показавшие свои первые цветы в Вильнюсском парке сакуры на прошлой неделе, уже цветут. Правда, в этом году они распустились чуть позже - в предпоследнюю неделю апреля.

В Японии во время цветения сакур начинается фестиваль Ханами – это многовековая традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры.

Парк сакур в Вильнюсе на берегу реки Нерис, рядом с Белым мостом, назван в честь японского дипломата Тиунэ Сугихара – консула Японии в Каунасе, тогдашней столице Литвы. Благодаря ему, в 1940-41 годах больше 6 тысяч еврейских беженцев спаслись, уехав транзитом через Японию.

В Вильнюсе цветут сакуры
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
В Вильнюсе цветут сакуры
В Вильнюсе цветут сакуры
1 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
2 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
3 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
4 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
5 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
6 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
7 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
8 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
9 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
10 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
11 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
12 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
13 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
14 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
15 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
16 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
17 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
18 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
19 / 27J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Pirmieji sakurų žiedai
Pirmieji sakurų žiedai
20 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Pirmieji sakurų žiedai
Pirmieji sakurų žiedai
21 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
22 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
23 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
24 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
25 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
26 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
27 / 27E. Blaževič/LRT nuotr.
В Вильнюсе цветут сакуры
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Pirmieji sakurų žiedai
Pirmieji sakurų žiedai
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
Vilniuje žydi sakuros
# Литва

Популярно

Паланга
Интервью LRT.lt

Новости

2021.04.29 10:05
Интервью LRT.lt

«Паланга снова загудит». Мэр курорта – о новом лице города, новом сезоне и ценах на улице Басанавичяус

Работа

Новости

2021.04.29 14:53

В Литве идут дискуссии о четырехдневной рабочей неделе

Центр вакцинации

Новости

2021.04.29 10:27

До конца июня в Литве планируется привить 1,5 млн человек

Mokiniai. Asociatyvi nuotr.

Новости

2021.04.28 17:48

Министр: вопрос о возвращении учащихся в школы должны решать муниципалитеты

Nord Stream 2

Новости

2021.04.28 20:18

Европарламент предлагает остановить «Северный поток 2» и отключить Россию от SWIFT

Новости

2021.04.29 11:55

В Литве - 1327 новых случаев коронавируса

Antroji COVID-19 banga Indijoje
17

Новости

2021.04.29 10:19

Глава представительства ВОЗ в Литве: в Индии число смертей за неделю увеличилось почти на 100%

17
RT

Новости

2021.04.29 08:49

ФБК опубликовал зарплаты блогеров, сотрудничающих с Russia Today

Lagaminai

Новости

2021.04.29 14:07

Европарламент утвердил свою позицию по ковид-сертификату ЕС

Спектакль "Воля"

Новости

2021.04.29 11:26

Премьерой по Шукшину открывается Русский театр Литвы