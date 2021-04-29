ФОТОРЕПОРТАЖ: В Вильнюсе цветут сакуры

Похоже, что Вильнюс уже по праву можно назвать столицей цветов - долгожданную весну тут зовут крокусы у Белого моста, Бернардинское кладбище до сих пор украшено морем голубых сцилл, однако больше всего жителей столицы влекут цветущие сакуры.

Сакуры, показавшие свои первые цветы в Вильнюсском парке сакуры на прошлой неделе, уже цветут. Правда, в этом году они распустились чуть позже - в предпоследнюю неделю апреля.

В Японии во время цветения сакур начинается фестиваль Ханами – это многовековая традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры.



Парк сакур в Вильнюсе на берегу реки Нерис, рядом с Белым мостом, назван в честь японского дипломата Тиунэ Сугихара – консула Японии в Каунасе, тогдашней столице Литвы. Благодаря ему, в 1940-41 годах больше 6 тысяч еврейских беженцев спаслись, уехав транзитом через Японию.