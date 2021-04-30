Репертуар Русского драматического театра Литвы на май

Русский драматический театр Литвы представляет свой репертуар на май.
4 мая, вторник, 18:30 ч. Премьера! «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин.
5 мая, среда, 18:30 ч. Премьера! «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин.
8 мая, суббота, 12:00 ч. и 15:00 ч. Aлександр Пушкин «Сказка о царе Салтане». Реж. Петр Васильев. Спектакль в двух частях для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 45 мин.
9 мая, воскресенье, 12:00 ч. и 15:00 ч. Aлександр Пушкин «Сказка о царе Салтане». Реж. Петр Васильев. Спектакль в двух частях для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 45 мин.
13 мая, четверг, 18:30 ч. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч. 20 мин.
14 мая, пятница, 18:30 ч. «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах». По произведениям Владимира Маяковского. Реж. Йонас Вайткус. Футуристическая метаморфоза и прощальный концерт на русском языке, литовские титры. Продолжительность 2 ч. 20 мин.
16 мая, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.
18 мая, вторник, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.
21 мая, пятница, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. Достоевского «Идиот» и «Демоны». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 30 мин. Спектакль перенесён с 26 ноября 2020 г.
22 мая, суббота, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. Достоевского «Идиот» и «Демоны». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 30 мин.
Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt