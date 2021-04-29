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2021.04.29 08:49

ФБК опубликовал зарплаты блогеров, сотрудничающих с Russia Today

Радио «Cвобода»2021.04.29 08:49
RT
RT / AFP/Scanpix nuotr.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанный российскими властями иностранным агентом, опубликовал зарплатные ведомости сотрудников государственного медиахолдинга Russia Today (RT).

В фонде утверждают, что перепроверили данные и удостоверились, что они верны. Опубликованы в частности данные о зарплатах генерального директора Russia Today Алексея Николова и главного редактора Маргариты Симоньян. Утверждается, что это исключительно бюджетные средства.

В публикации ФБК также отмечается, что Russia Today тратит десятки миллионов бюджетных рублей в месяц на блогеров, колумнистов и участников ютьюб-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", основной задачей которых является критика Фонда борьбы с коррупцией и оскорбления в адрес Навального.

Среди таких сотрудников, зарплаты которых колеблются от 300 до 750 тысяч рублей в месяц, – бывшая помощница главреда радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева, бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, провластные блогеры Константин Придыбайло, Максим Кононенко и Станислав Яковлев, сын пресс-секретаря корпорации "Роснефть" Михаила Леонтьева Дмитрий, а также сын депутата Мосгордумы Романа Бабаяна Георгий.

При этом в ФБК утверждают, что такие высокие зарплаты ничем не оправданы: ютьюб-канал шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" за полтора года существования набрал всего 40 тысяч подписчиков, а колонки большинства из упомянутых блогеров имеют менее десяти репостов в социальных сетях.

Отдельно в публикации Фонда борьбы с коррупцией заработки сотрудников Russia Today сравниваются с заработками российских бюджетников, в частности – врачей и учителей, чьи зарплаты в десятки раз меньше.

После выхода материала ФБК главред RT Маргарита Cимоньян объявила о внеочередном повышении зарплат своим сотрудникам.

Радио "Свобода"

RT
RT
1 / 1AFP/Scanpix nuotr.
RT
# Россия# В мире

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