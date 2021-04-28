Европарламент предлагает остановить «Северный поток 2» и отключить Россию от SWIFT

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента.

Члены Европарламента подготовили проект резолюции с призывом отключить Россию от SWIFT, остановить «Северный поток 2» и отказаться от нефти и газа «в случае, если наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».



Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений ЕС с Россией и возлагает ответственность за это на Москву — говорится в тексте проекта.

Кроме этого, Европарламент призывает ЕС запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них ряд российских миллиардеров.



"Эхо Москвы"