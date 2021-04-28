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2021.04.28 20:18

Европарламент предлагает остановить «Северный поток 2» и отключить Россию от SWIFT

"Эхо Москвы"2021.04.28 20:18
Nord Stream 2
Nord Stream 2 / AP nuotr.

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента.

Члены Европарламента подготовили проект резолюции с призывом отключить Россию от SWIFT, остановить «Северный поток 2» и отказаться от нефти и газа «в случае, если наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений ЕС с Россией и возлагает ответственность за это на Москву — говорится в тексте проекта.

Кроме этого, Европарламент призывает ЕС запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них ряд российских миллиардеров.

"Эхо Москвы"

Nord Stream 2
Nord Stream 2
1 / 1AP nuotr.
Nord Stream 2
# Россия# В мире

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