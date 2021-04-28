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2021.04.28 17:48

Министр: вопрос о возвращении учащихся в школы должны решать муниципалитеты

Радио LRT2021.04.28 17:48
Mokiniai. Asociatyvi nuotr.
Mokiniai. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждене заявила, что вопрос о возвращении учеников 5 – 11-ых классов в школы должны решать муниципалитеты. Министр отметила, что принятие поправок позволило самоуправлениям обеспечить более простое тестирование учащихся на коронавирус. 

Некоторые самоуправления не намерены возвращать учащихся в школы до тех пор, пока не будет ответов на вопросы, связанные с тестированием.

По мнению премьер-министра, возвращение учеников в школы должно проходить в два этапа: в начале в классы вернутся самые маленькие, затем – старшеклассники. Окончательное решение по этому вопросу, с учетом эпидемиологической ситуации, должны принимать сами самоуправления.

Директор администрации Каунасского городского самоуправления Эгле Андрюшкене заявила, что учащиеся вернутся в школы только после оценки возможности самоуправления обеспечить им безопасные условия.

В настоящее время в школы вернулась большая часть учащихся младших классов, с 3-го мая вернуться ученики выпускных классов.

Mokiniai. Asociatyvi nuotr.
Mokiniai. Asociatyvi nuotr.
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Mokiniai. Asociatyvi nuotr.
# Литва

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