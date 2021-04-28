Павилёнис: Москва, вероятно, вышлет литовских дипломатов

Если Россия ограничит возможность литовцев нанимать граждан этой страны, Литва, вероятно, примет те же меры в отношении посольства России в Вильнюсе. Об этом в эфире Радио ЛРТ заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

Павилёнис отмечает, что страны включены в список недружественных государств за поддержку Украины, солидарность с Чехией и другими странами, находящимися под давлением Кремля.

«Это ограничивает наши возможности по найму граждан России. Обычно таких людей нанимают на технические работы. На самом деле, я не вижу в этом особых проблем, мы возьмем литовцев. Однако, если такие ограничения будут введены, то когда министр иностранных дел (Габриэлюс Ландсбергис) вернется с Кавказа, мы обсудим в Комитете (Сейма) по иностранным делам, следует ли применять паритет», - сказал Павилёнис, подчеркнув, что такой ответ Вильнюса был бы верным шагом.

Во вторник российский государственный телеканал «Россия 1» сообщил, что Москва уже составила список «недружественных государств», в котором также упоминается Литва.

Представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила BNS, что Литва пока не получала официальной информации о своем включении в список недружественных России стран.

Однако в среду посол Литвы Эйтвидас Баярунас, а также дипломаты из Латвии, Эстонии и Словакии были вызваны в МИД России.

По словам Ж. Павилёниса, ожидается решение о том, что Москва укажет литовским дипломатам покинуть страну, поскольку на прошлой неделе персонами нон грата Вильнюс объявил двух сотрудников российского посольства, которые вели разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.

«Ждем сигнала о высылке дипломатов, это обязательно произойдет, посмотрим, сколько наших человек вышлют за высланных нами разведчиков», - сказал Павилёнис.

Напряженность в отношениях между двумя странами обострилась после того, как Прага обвинила российские спецслужбы во взрыве бомбы на чешском складе оружия, осуществленном в 2014 году, и депортировала 18 российских дипломатов.

Россия, со своей стороны, приказала 20 сотрудникам чешского посольства покинуть страну, а Прага предъявила Москве ультиматум, предупреждая, что может выслать больше российских дипломатов, если высланным чехам не разрешат вернуться к работе.

Наконец, в четверг Чехия заявила, что России придется сократить штат в посольстве в Праге. Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек. Это означает прекращение работы 62 человек.