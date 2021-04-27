Советник Науседы: Литва приближается к поворотному моменту в борьбе с пандемией

Опыт других стран показывает, что после вакцинации четверти населения ситуация с COVID-19 может стабилизироваться, - считает советник президента Гитанаса Науседы.

По его словам, ситуация станет еще лучше, когда будет вакцинировано около 50 процентов населения. Литва должна добиться такого результата в июне.

Главный советник президента Симонас Крепшта заявил, что в настоящее время государство находится на перепутье и приближается к тому моменту, когда ситуация снова начнет улучшаться в связи с ускорением вакцинации. Об этом он сказал после встречи Совета экспертов здравоохранения с главой страны.

«Опыт Соединенного Королевства, который был представлен на этой встрече, показывает, что с достижением четверти вакцинированных ситуация начинает улучшаться, при этом как количество заражений, так и количество людей, получающих лечение в больницах, начинают снижаться. А после вакцинации 50% людей первой дозой ситуация очень сильно меняется, чего можно ожидать в Литве в июне», - прокомментировал советник главы страны.

"Мы действительно близки к существенному перелому в контроле над пандемией. Кроме того, карантинные меры и их соблюдение очень важны", – сказал С. Крепшта.

Крепшта сказал, что эффективность вакцин обсуждалась с экспертами в области здравоохранения и что вакцины очень эффективны в плане снижения числа заражений и тяжелых случаев заболевания.



Говоря о темпах вакцинации, С. Крепшта отметил, что хотелось бы ускорить процесс вакцинации: «С другой стороны, вчера в Литву поступил миллион доз, и это довольно много. Если смотреть более глобально, в мире не так много стран, где вакцинация проводится быстрее. В целом, европейский регион после Северной Америки является одним из регионов с самой быстрой вакцинацией. Важно, чтобы мы получим второй миллион вакцин быстрее».



Главный советник президента также сообщил, что обсуждалась ситуация в Каунасе и Вильнюсе. С. Крепшта сказала, что ситуация в Вильнюсском районе самая тяжелая, особенно если речь идет о медицинских учреждениях, так как показатель занятых коек COVID-19 достигает показателей декабря.