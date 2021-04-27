Вильнюсу перераспределены вакцины из других городов

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Вильнюсе было решено перераспределить партии вакцин, предназначенные для других городов. В столицу направлено 46 512 доз, сообщило в понедельник вечером Министерство здравоохранения.

Ведомство информировало об этом решении после того, как мэры нескольких самоуправлений сообщили, что по причине перераспределения вакцин столице в их самоуправлениях на этой неделе не удастся выполнить часть запланированных прививок.

Решение в понедельник перераспределить одну партию вакцин между городами и выделить большую долю Вильнюсу вызвало разочарование у некоторых других руководителей литовских муниципалитетов, но министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что ситуация в регионе тяжелая и требует большей солидарности.

«Вакцины были перераспределены, потому что ситуация в Вильнюсе сейчас крайне тяжелая, исключительно тяжелая», - сказал во вторник в эфире Радио ЛРТ А. Дулькис.

По информации министерства, часть полученного количества – 19,8 тыс. доз – ранее планировалось направить в другие самоуправления, однако в связи быстрым ростом количества госпитализируемых лиц и угрозой нехватки мест для больных COVID-19 в Вильнюсе, было принято решение перераспределить дозы вакцин из округов, где уровень заболевания ниже, и таким образом помочь солидарно столице, оказавшейся в "черной зоне".



Вчера в Вильнюсе открылся один из крупнейших центров вакцинации в Литве - на территории выставочного центра Litexpo, где в сутки будут вакцинироваться от COVID-19 около 15 тысяч человек.



Регистрация на вакцинацию в Вильнюсе идет на сайте vakcina.vilnius.lt.