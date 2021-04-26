Президент «Фонда чернобыльцев Литвы»: нигде нет мирного атома

26 апреля 1986 года, ровно 35 лет назад, произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС во время его плановой остановки и проведения испытания турбореактора. Облучение получили около 600 тыс. человек, в основном — люди, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии.

Президент «Фонда чернобыльцев Литвы» Анатолий Заровский, оглядываясь на те события, констатирует, что и сегодня нет такого понятия, как мирный атом.



«Нигде нет мирного атома, будь то в Литве, Беларуси, России, Японии, Германии, Америке - не важно: если что-то пойдет не так, то будет такой-же «бабах», как было в Чернобыле в 1986-м, как было в Японии в 2011-м. Последствия же жуткие - мутанты, болезни и все прочее», - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ.



По его словам, многие правительства стараются скрыть факт отрицательного воздействия радиации на людей.



«В свое время ВУ проводил исследования, доказал, что среди чернобыльцев заболевание раком до 20 раз выше, чем у всех других жителей Литвы. У нас «Чернобыльский фонд» добился-таки восстановления нормальной работы экспертной комиссии, которая занимается установлением связи смерти или болезни с тогдашним пребыванием в чернобыльской зоне», - говорит А. Заровский.



Он вспоминает, что 10 лет назад планы строительства атомных электростанций были не только в Беларуси, но и в Литве и в России.



«Слава Богу, Россия Калининградскую АЭС отказалась строить, в Литве новая атомная станция – Висагинская – тоже не была построена. Иначе мы имели бы такую же «АЭС в Островце» на территории Литвы», - констатирует президент «Фонда чернобыльцев Литвы».

Заровский уверен, любая атомная станция - источник повышенной опасности.



"Никто не знает, когда это может случиться, никто не может гарантировать. Суперзащищенная Фукусима - и что случилось? Нет такого, что атомная электростанция в одной стране лучше, чем в другой. Они везде одинаково опасны. Теперь насчет Островца. Как мы должны защитить Литву и ее граждан? Таблетки йода надо начинать употреблять за 4 часа до начала воздействия радиации. При нашей системе оповещения это возможно, если человек слушает СМИ и если информация поступает нормально», - констатирует он.

Astravo atmoninė elektrinė / AP nuotr.

Заровский отмечает, что в наше время капитальных бомбоубежищ, куда можно было спрятаться не только от удара бомбы, но и от радиации и от проникающей радиации, от химического, бактериологического заражения местности осталась в лучшем случае треть.



«По Литве было 1500 таких капитальных бомбоубежищ. Теперь они превратились в склады, в музеи, в боулинги. Реально люди не могут воспользоваться этими помещениями, которые обозначены «треугольничками». А что будет, когда они выйдут оттуда – куда они пойдут? Кругом все заражено, кругом радиоактивность! Какое спасение? Нынешнее состояние гражданской обороны в Литве - это минус нам всем!», - уверен Анатолий Заровский.

Он приводит пример Бельгии, где приняты нормативные акты, согласно которым если радиоактивная волна из соседнего государства будет воздействовать на территорию Бельгии и на ее граждан, то предварительно, до этого, правительство той страны обязуется выделять деньги на проведение профилактических мероприятий, йодотерапию и тому подобное.



«Что Литва? Шансы есть, право есть, голос есть. Воспользуйся – для себя, для Литвы, для людей! Ничего не сделано! Белорусская сторона должна быть готова компенсировать ущерб и все работы. Беларусь должна получить от Литвы, от Сейма, правительства конкретные требования, что если будут последствия, вы будете делать то-то и то-то. Платите, дорогие мои! Ни одна атомная электростанция не гарантирует безопасности ни себе, ни другим», - заключает президент «Фонда чернобыльцев Литвы» Анатолий Заровский.