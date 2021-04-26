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2021.04.26 14:57

Шимашюс открыл центр вакцинации в Litexpo и обратился к русскоязычным жителям по-русски

LRT.lt2021.04.26 14:57
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Один из крупнейших центров вакцинации в Литвы открывается в Вильнюсе, на территории выставочного центра Litexpo, где в сутки будут вакцинироваться от COVID-19 около 15 тысяч человек. 

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс рад, что это событие совпало с одной из крупнейших поставок вакцин в Литву. По его словам, на этой неделе в Вильнюс будет доставлено 42 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Во время удаленной пресс-конференции в понедельник Р. Шимашюс сообщил, что в Вильнюсе уже вакцинировано большинство населения старше 65 лет.

«Мы вакцинировали около 65 процентов населения старше 65 лет», - сказал мэр.

По его словам, вряд ли удастся вакцинировать более 75 процентов вышеупомянутой группы людей, потому что некоторые люди отказываются делать это, в основном те, для кого литовский язык не является родным.

„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы должны дать возможность вакцинировать тех, кто моложе, то есть категории 55+, и идти дальше по приоритетным группам», - призвал Р. Шимашюс.

Мэр Вильнюса, однако, сказал, что русскоязычных жителей нужно не забывать, и на русском языке призвал их делать прививки.

«Мы заботимся о здоровье всех людей, на каком бы языке они ни говорили. Я хочу пригласить вас сделать прививки, мы все должны быть здоровыми, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих», - сказал Р. Шимашюс.

Вильнюсское самоуправление приглашает жителей столицы 65-ти лет и старше, а также учителей и 18-летних выпускников регистрироваться на вакцинацию от коронавируса. Она будет проходить в Центре вакцинации, который будет открыт с понедельника в Litexpo. В Центре оборудовано 50 кабин. Это позволит в сутки прививать до 15-ти тысяч человек.

„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На следующей неделе в Вильнюс также поступит большая партия препарата Pfizer-BioNTech.

В самом большом зале под № 5 центра Litexpo, в инфраструктуру которого входят удобные подъездные пути и просторная площадка для стоянки автомобилей, откроются 50 кабин для вакцинации.

Все прибывшие на автомобилях будут сразу направлены на зарезервированный для центра вакцинации бесплатный паркинг, а те, кто выберет общественный транспорт, смогут доехать на автобусе до специально оборудованной остановки.

Основное правило, действующее для всех – пройти с паркинга на территорию Litexpo разрешается только за 15 минут до вакцинации, поэтому жителям не следует приезжать слишком рано.

Планируемое время работы центра вакцинации – с 10 до 20 час. Услуги в центре будут оказывать представители практически всех учреждений по надзору за личным здоровьем города, в том числе частной клиники Medica и семейной клиники Inmedica. Помощь в координировании процесса вакцинации на месте окажут добровольцы из Красного Креста, возможно, потребуется дополнительная помощь стрелков, сообщает самоуправление.

Аренда помещений Litexpo будет стоить городу около 30 000 евро. С согласия городского совета помещения арендованы на срок 3–6 месяцев с правом продления аренды, если таковое потребуется вследствие продолжающейся пандемии COVID-19 и процесса вакцинации. Стоимость подготовки помещений для выполнения вакцинации составит около 40 000 евро.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вся информация о специальных маршрутах до центра вакцинации на территории Litexpo будет объявлена на веб-сайтах judu.lt или vilniustransport.lt. Однако, до их организации жителям предлагается воспользоваться обычными маршрутами общественного транспорта.

Регистрация на вакцинацию в оборудованном в Litexpo центре вакцинации уже идет на сайте vakcina.vilnius.lt. На указанном веб-сайте также публикуется информация о вакцинируемых на текущий момент в Вильнюсе группах населения.

Remigijus Šimašius
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
1 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
2 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
3 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
4 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
5 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
6 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
7 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
8 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
9 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
10 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
11 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
12 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
13 / 13J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Remigijus Šimašius
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
# "Коронный укол"

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