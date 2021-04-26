Шимашюс открыл центр вакцинации в Litexpo и обратился к русскоязычным жителям по-русски

Один из крупнейших центров вакцинации в Литвы открывается в Вильнюсе, на территории выставочного центра Litexpo, где в сутки будут вакцинироваться от COVID-19 около 15 тысяч человек.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс рад, что это событие совпало с одной из крупнейших поставок вакцин в Литву. По его словам, на этой неделе в Вильнюс будет доставлено 42 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Во время удаленной пресс-конференции в понедельник Р. Шимашюс сообщил, что в Вильнюсе уже вакцинировано большинство населения старше 65 лет.

«Мы вакцинировали около 65 процентов населения старше 65 лет», - сказал мэр.

По его словам, вряд ли удастся вакцинировать более 75 процентов вышеупомянутой группы людей, потому что некоторые люди отказываются делать это, в основном те, для кого литовский язык не является родным.

„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы должны дать возможность вакцинировать тех, кто моложе, то есть категории 55+, и идти дальше по приоритетным группам», - призвал Р. Шимашюс.

Мэр Вильнюса, однако, сказал, что русскоязычных жителей нужно не забывать, и на русском языке призвал их делать прививки.

«Мы заботимся о здоровье всех людей, на каком бы языке они ни говорили. Я хочу пригласить вас сделать прививки, мы все должны быть здоровыми, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих», - сказал Р. Шимашюс.

Вильнюсское самоуправление приглашает жителей столицы 65-ти лет и старше, а также учителей и 18-летних выпускников регистрироваться на вакцинацию от коронавируса. Она будет проходить в Центре вакцинации, который будет открыт с понедельника в Litexpo. В Центре оборудовано 50 кабин. Это позволит в сутки прививать до 15-ти тысяч человек.

„Litexpo“ atidarytas vienas didžiausių šalyje vakcinavimo centrų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На следующей неделе в Вильнюс также поступит большая партия препарата Pfizer-BioNTech.

В самом большом зале под № 5 центра Litexpo, в инфраструктуру которого входят удобные подъездные пути и просторная площадка для стоянки автомобилей, откроются 50 кабин для вакцинации.

Все прибывшие на автомобилях будут сразу направлены на зарезервированный для центра вакцинации бесплатный паркинг, а те, кто выберет общественный транспорт, смогут доехать на автобусе до специально оборудованной остановки.

Основное правило, действующее для всех – пройти с паркинга на территорию Litexpo разрешается только за 15 минут до вакцинации, поэтому жителям не следует приезжать слишком рано.

Планируемое время работы центра вакцинации – с 10 до 20 час. Услуги в центре будут оказывать представители практически всех учреждений по надзору за личным здоровьем города, в том числе частной клиники Medica и семейной клиники Inmedica. Помощь в координировании процесса вакцинации на месте окажут добровольцы из Красного Креста, возможно, потребуется дополнительная помощь стрелков, сообщает самоуправление.

Аренда помещений Litexpo будет стоить городу около 30 000 евро. С согласия городского совета помещения арендованы на срок 3–6 месяцев с правом продления аренды, если таковое потребуется вследствие продолжающейся пандемии COVID-19 и процесса вакцинации. Стоимость подготовки помещений для выполнения вакцинации составит около 40 000 евро.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вся информация о специальных маршрутах до центра вакцинации на территории Litexpo будет объявлена на веб-сайтах judu.lt или vilniustransport.lt. Однако, до их организации жителям предлагается воспользоваться обычными маршрутами общественного транспорта.

Регистрация на вакцинацию в оборудованном в Litexpo центре вакцинации уже идет на сайте vakcina.vilnius.lt. На указанном веб-сайте также публикуется информация о вакцинируемых на текущий момент в Вильнюсе группах населения.