Страны, по которым российские туристы скучают больше всего: в списке Литва

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.

В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего россия соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов.



13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии - Литва, Латвия, Эстония.



По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.



РИА "Новости"



