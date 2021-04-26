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2021.04.26 11:59

Страны, по которым российские туристы скучают больше всего: в списке Литва

РИА Новости2021.04.26 11:59
Паланга
Паланга / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, с какой страной россияне больше всего ждут возобновления туризма, сообщает Туту.ру.

В опросе приняли участие 1 138 человек. Как выяснилось, больше всего россия соскучились по Италии: ее открытия ждет каждый пятый опрошенный. Об отдыхе в Испании мечтают 16 процентов респондентов.

13 процентов опрошенных хотят поскорее отправиться в страны Балтии - Литва, Латвия, Эстония.

По десять процентов респондентов ждут открытия Чехии и Вьетнама. О том, что Китай начнет принимать российских туристов, мечтают восемь процентов участников исследования. Болгарии отдают предпочтение семь процентов туристов, Франции и Израилю — по шесть процентов, Великобритании — три процента.

РИА "Новости"

Паланга
Паланга
1 / 1R. Rumšienės/LRT nuotr.
Паланга
# Литва

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