В Литве открываются спортивные клубы: настроение у владельцев двоякое

Представители спортивных клубов, которые открываются с понедельника, говорят, что им открытие было нужно как свежий воздух, но в то же время не скрывают недовольства тем, что в клубах все еще не могут действовать бассейны. Пока что бассейны будут открыты только в гостиницах и санаториях, что должно улучшить положение курортных отелей.

Спортивные клубы: открытие было нужно как свежий воздух

Мантас Бадиконис, руководитель сети спортивных клубов Gym Plus, говорит, что прожить полгода, не получая никакого дохода и продолжая нести расходы, было большим испытанием.

Sporto klubas / Danielle Cerullo/Unsplash nuotr.

«Открытие было нужно как свежий воздух. (...) Все созданное нами спортивное сообщество с нетерпением ждет новых встреч в спортивных клубах. Мы получаем много слов поддержки как от самих клиентов, так и от сотрудников и партнеров. Кажется, что вместе мы мотивированы и стремимся друг к другу и к активному образу жизни», - сказал М. Бадиконис.

По его словам, их спортивные клубы работают круглосуточно, их входы контролируются автоматизированной системой управления, которая будет считать и автоматически ограничивать потоки посетителей.

Кроме того, большинство проблем с обслуживанием будет решаться в режиме самообслуживания - компания создала онлайн-портал для клиентов, где они смогут просматривать всю информацию, оплачивать счета, обновлять или покупать абонемент.

«Увеличится объем уборки и дезинфекции помещений клуба. Дезинфицирующие средства для дезинфекции поверхностей и рук доступны клиентам во всех помещениях спортивного клуба», - сказал глава Gym Plus.

Impuls: настроение двоякое



Sporto klubas „Impuls“ / BNS nuotr.

Тем временем Видмантас Шюгждинис, руководитель спортивных клубов Impuls и Lemon Gym, сказал, что он рад, что клубы снова могут работать, но его не устраивают строгие требования и все еще закрытые зоны бассейнов.

«Настроение двоякое - с одной стороны, очень отрадно, что шаг сделан и спортивные клубы могут открыть двери, но с другой стороны, ограничения очень жесткие, по каким-то причинам услуги бассейнов запрещены, мы считаем это ошибкой или небрежностью», - сказал В. Шюгждинис BNS.

«Все рады, что спортивные клубы открываются, но потом становится ясно, что не все пространства и не все спортивные клубы открываются, и, к сожалению, нельзя открывать бассейны», - добавил он.

По его словам, групповые тренировки во всех городах планируется перенести на природу, потому что тогда больше людей смогут заниматься спортом, чем в помещении.

«Мы будем предлагать занятия спортом на открытом воздухе во всех городах, потому что десять человек могут заниматься спортом на открытом воздухе. В основном это будут площадки рядом со спортивным клубом, только в Вильнюсе мы организуем занятия в парке «Вингис». Также можно будет взять инвентарь, людям удобно собираться, для этого везде есть места», - сказал В. Шюгждинис.

По его словам, поток посетителей в спортивные клубы будет регулироваться системами контроля, а клиенты смогут отслеживать занятость онлайн.

По словам обоих собеседников, большинство сотрудников пройдут или уже прошли вакцинацию, они также проходят тестирование.

Двери откроет больше отелей на курортах



Druskininkai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Глава Ассоциации курортов Литвы Кристина Цитварене говорит, что после того, как правительство разрешило работу бассейнов и саун на курортах, это привело к открытию большего числа отелей на курортах, особенно в Друскининкай и Бирштонасе.

«Это открытие очень приветствуется, потому что и сами компании смогут начать работать и развивать свою деятельность, да и сами путешественники бесконечно жаждут этих услуг, как бассейнов, так и СПА. Определенно долгожданный шаг, и мы уже готовимся к открытию закрытых оздоровительных и СПА-центров», - сказала BNS К. Цитварене.

По ее словам, около 20-30 курортных отелей пока не работают.

«Мы надеемся, что с открытием отелей заполняемость отелей будет еще больше, у всех посетителей будет возможность приехать на курорты и получить те услуги, которые послужили основой для их путешествия», - сказал глава ассоциации.

Отель Europa Royale в Друскининкае открывается в эти выходные после пятимесячного перерыва. Его менеджер Ричардас Григас говорит, что услуги СПА-салона, бассейна и сауны - одна из основных причин, по которой люди приходят сюда.

«Мы пытаемся начать дышать. Это (бассейны - BNS) является добавленной стоимостью, потому что логично, кто хочет ехать и платить только за номер и завтрак, когда все остальное закрыто. Я думаю, что для всех отелей, которые имеют дополнительную ценность, такую как СПА, бассейны, все это влияет на поток людей», - сказал Григас.

Однако, по его словам, пока к работе возвращается только четверть работников, а другие остаются в простое из-за отсутствия занятости.

С понедельника бассейны и сауны в учреждениях размещения могут принимать только членов одной семьи.