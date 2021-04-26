В Литве открываются спортивные клубы: настроение у владельцев двоякое

Представители спортивных клубов, которые открываются с понедельника, говорят, что им открытие было нужно как свежий воздух, но в то же время не скрывают недовольства тем, что в клубах все еще не могут действовать бассейны. Пока что бассейны будут открыты только в гостиницах и санаториях, что должно улучшить положение курортных отелей.
Спортивные клубы: открытие было нужно как свежий воздух
Мантас Бадиконис, руководитель сети спортивных клубов Gym Plus, говорит, что прожить полгода, не получая никакого дохода и продолжая нести расходы, было большим испытанием.
«Открытие было нужно как свежий воздух. (...) Все созданное нами спортивное сообщество с нетерпением ждет новых встреч в спортивных клубах. Мы получаем много слов поддержки как от самих клиентов, так и от сотрудников и партнеров. Кажется, что вместе мы мотивированы и стремимся друг к другу и к активному образу жизни», - сказал М. Бадиконис.
По его словам, их спортивные клубы работают круглосуточно, их входы контролируются автоматизированной системой управления, которая будет считать и автоматически ограничивать потоки посетителей.
Кроме того, большинство проблем с обслуживанием будет решаться в режиме самообслуживания - компания создала онлайн-портал для клиентов, где они смогут просматривать всю информацию, оплачивать счета, обновлять или покупать абонемент.
«Увеличится объем уборки и дезинфекции помещений клуба. Дезинфицирующие средства для дезинфекции поверхностей и рук доступны клиентам во всех помещениях спортивного клуба», - сказал глава Gym Plus.
Impuls: настроение двоякое
Тем временем Видмантас Шюгждинис, руководитель спортивных клубов Impuls и Lemon Gym, сказал, что он рад, что клубы снова могут работать, но его не устраивают строгие требования и все еще закрытые зоны бассейнов.
«Настроение двоякое - с одной стороны, очень отрадно, что шаг сделан и спортивные клубы могут открыть двери, но с другой стороны, ограничения очень жесткие, по каким-то причинам услуги бассейнов запрещены, мы считаем это ошибкой или небрежностью», - сказал В. Шюгждинис BNS.
«Все рады, что спортивные клубы открываются, но потом становится ясно, что не все пространства и не все спортивные клубы открываются, и, к сожалению, нельзя открывать бассейны», - добавил он.
По его словам, групповые тренировки во всех городах планируется перенести на природу, потому что тогда больше людей смогут заниматься спортом, чем в помещении.
«Мы будем предлагать занятия спортом на открытом воздухе во всех городах, потому что десять человек могут заниматься спортом на открытом воздухе. В основном это будут площадки рядом со спортивным клубом, только в Вильнюсе мы организуем занятия в парке «Вингис». Также можно будет взять инвентарь, людям удобно собираться, для этого везде есть места», - сказал В. Шюгждинис.
По его словам, поток посетителей в спортивные клубы будет регулироваться системами контроля, а клиенты смогут отслеживать занятость онлайн.
По словам обоих собеседников, большинство сотрудников пройдут или уже прошли вакцинацию, они также проходят тестирование.
Двери откроет больше отелей на курортах
Глава Ассоциации курортов Литвы Кристина Цитварене говорит, что после того, как правительство разрешило работу бассейнов и саун на курортах, это привело к открытию большего числа отелей на курортах, особенно в Друскининкай и Бирштонасе.
«Это открытие очень приветствуется, потому что и сами компании смогут начать работать и развивать свою деятельность, да и сами путешественники бесконечно жаждут этих услуг, как бассейнов, так и СПА. Определенно долгожданный шаг, и мы уже готовимся к открытию закрытых оздоровительных и СПА-центров», - сказала BNS К. Цитварене.
По ее словам, около 20-30 курортных отелей пока не работают.
«Мы надеемся, что с открытием отелей заполняемость отелей будет еще больше, у всех посетителей будет возможность приехать на курорты и получить те услуги, которые послужили основой для их путешествия», - сказал глава ассоциации.
Отель Europa Royale в Друскининкае открывается в эти выходные после пятимесячного перерыва. Его менеджер Ричардас Григас говорит, что услуги СПА-салона, бассейна и сауны - одна из основных причин, по которой люди приходят сюда.
«Мы пытаемся начать дышать. Это (бассейны - BNS) является добавленной стоимостью, потому что логично, кто хочет ехать и платить только за номер и завтрак, когда все остальное закрыто. Я думаю, что для всех отелей, которые имеют дополнительную ценность, такую как СПА, бассейны, все это влияет на поток людей», - сказал Григас.
Однако, по его словам, пока к работе возвращается только четверть работников, а другие остаются в простое из-за отсутствия занятости.
С понедельника бассейны и сауны в учреждениях размещения могут принимать только членов одной семьи.