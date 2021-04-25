Новости

2021.04.25 16:47

В Багдаде при пожаре в госпитале погибли более 80 человек

Радио «Cвобода»2021.04.25 16:47
Gaisro Irako ligoninėje aukų skaičius išaugo iki 82
Gaisro Irako ligoninėje aukų skaičius išaugo iki 82 / AP nuotr.

82 человека погибли, более 100 пострадали при пожаре в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом в одном из госпиталей Багдада.

По данным источников агентств Reuters и AFP, в хранилище взорвался баллон с кислородом. В больнице не было системы защиты от пожаров, отделка помещений легко воспламенялась.

Большинство пациентов погибли из-за того, что их пришлось отключить от аппаратов вентиляции лёгких. В Ираке объявлен трехдневный траур. Министр здравоохранения временно отстранён от должности.

Радио Свобода

Gaisro Irako ligoninėje aukų skaičius išaugo iki 82
Gaisro Irako ligoninėje aukų skaičius išaugo iki 82
1 / 1AP nuotr.
Gaisro Irako ligoninėje aukų skaičius išaugo iki 82
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