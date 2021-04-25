В Литве – еще 729 случаев COVID-19, скончалось 5 человек

За последние 24 часа в Литве было выявлено 729 новых случаев COVID-19, жертвами этой инфекции стали еще пять человек.

Три человека из скончавшихся в субботу относились к возрастной группе 80-89 лет, еще два – к возрастной группе 60-69 лет.

Согласно сообщению департамента статистики, показатель новых заболеваний за последние 14 дней составляет 539,5 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,7 процента.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Всего с начала пандемии в Литве заболели коронавирусом 241 297 человек.

Совокупное количество смертей от COVID-19 составляет 3 848 человек. Прямо или косвенно с этим инфекционным заболеванием связан 7 791 летальный исход.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, за минувшие сутки первой дозой вакцины от коронавируса привито 3 912 человек, второй – 409 человек.

По подозрению на коронавирус в стране проведено 10 059 молекулярных и 6 619 антигенных тестов.