В Литве – еще 729 случаев COVID-19, скончалось 5 человек

За последние 24 часа в Литве было выявлено 729 новых случаев COVID-19, жертвами этой инфекции стали еще пять человек.
Три человека из скончавшихся в субботу относились к возрастной группе 80-89 лет, еще два – к возрастной группе 60-69 лет.
Согласно сообщению департамента статистики, показатель новых заболеваний за последние 14 дней составляет 539,5 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,7 процента.
Всего с начала пандемии в Литве заболели коронавирусом 241 297 человек.
Совокупное количество смертей от COVID-19 составляет 3 848 человек. Прямо или косвенно с этим инфекционным заболеванием связан 7 791 летальный исход.
По данным департамента статистики, за минувшие сутки первой дозой вакцины от коронавируса привито 3 912 человек, второй – 409 человек.
По подозрению на коронавирус в стране проведено 10 059 молекулярных и 6 619 антигенных тестов.