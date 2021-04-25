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2021.04.25 09:31

Скончался писатель Витаутас Юргис Бубнис

LRT.lt2021.04.25 09:31
Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys / V. Braziūno nuotr.

В субботу вечером Союз писателей Литвы сообщил о кончине прозаика, драматурга, публициста и активного члена Саюдиса Витаутаса Юргиса Бубниса. Он скончался после долгой и тяжелой болезни на 89-ом году жизни.

Как указывает в своем сообщении Союз писателей Литвы, В. Ю. Бубнис родился 9 сентября 1932 года в Чюдишкяй Пренайской волости. В 1953 году окончил Пренайскую среднюю школу, затем учился на факультете литуанистики Вильнюсского педагогического института, где приобрел специальность учителя литовского языка и литературы.

В 1957-1964 гг. был заместителем директора каунасской 9-й вечерней средней школы. С 1958 г. член Союза писателей Литвы. В 1965-1966 гг. заведовал редакцией журнала «Moksleivis», в 1966-1974 гг. был главным редактором. В 1976-1981 гг. и в 1991 г. выполнял обязанности заместителя председателя правления Союза писателей Литвы. С 1981 г. посвятил себя только творческой работе. Активно участвовал в национальном возрождении: в 1988 г. был членом инициативной группы Саюдиса, членом Сейма и Совета Саюдиса, в 1992-1996 годах – депутатом Верховного Совета Литовской Республики.

Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis
Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

В. Ю. Бубнис начал публиковать свои работы в 1953 г. Он был одним из самых продуктивных и читаемых прозаиков в Литве, написал 44 книги прозы, в том числе 19 романов. Его произведения переведены более чем на 20 языков (русский, чешский, польский, латышский, эстонский, немецкий и другие), несколько произведений были экранизированы. Значительную часть его произведений литовская библиотека для слепых выпустила в виде аудиокниг.

С его рассказом для подростков «Арберон» выросло не одно поколение. На основе этого рассказа им же был написан сценарий художественного фильма «Маленькая исповедь» (1971 г., реж. А. Араминас), фраза из которого «Бенас, поплыли в Ниду» превратилась в название легендарного музыкального фестиваля и зафиксировалась в памяти многих зрителей на всю жизнь. Писатель написал также сценарий по своему роману «Цветение несеянной ржи» (1978 г., реж. и соавтор сценария М. Гедрис).

Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys / LRT stop kadras

Витаутас Юргис Бубнис был одним из самых выдающихся отечественных литераторов, внесших значительный вклад в литовскую литературу и литовскую культуру. Хотя социальные и политические перемены на родине не всегда его радовали, он до конца своей жизни провозглашал светлую радость жизни, верил в силу искусства и в своем творчестве наибольшее внимание уделял простому человеку.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа от собственного имени и от имени всего литовского народа выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, драматурга, активного члена Саюдиса Витаутаса Юргиса Бубниса.

Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis
Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys
1 / 3V. Braziūno nuotr.
Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis
Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis
2 / 3Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.
Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys
3 / 3LRT stop kadras
Vytautas Bubnys
Vytautas Bubnys, Juozas Baltušis, Virgilijus Čepaitis
Vytautas Bubnys
# Литва

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