В Каунасе найден клад – десятки книг в деревянных переплетах или с позолоченными страницами

В каунасской публичной библиотеке им. Винцаса Кудирки обнаружен книжный клад. Десятки старинных книг в деревянных переплетах или с позолоченными страницами обнаружились, когда было решено открыть дверь сейфа, принадлежавшего довоенному Хозяйственному банку. Точная стоимость книг прояснится после того, как их осмотрят реставраторы.

В каунасской публичной библиотеке им. Винцаса Кудирки решили открыть дверь сейфа Хозяйственного банка (Ūkio bankas), который действовал в библиотечном помещении в межвоенный период. Предполагается, что ее никто не открывал по меньшей мере 70 лет. Находка удивила и самих библиотекарей.

Всего в сейфе – более 70 книг. Библиотекари говорят, что, на первый взгляд, большинство из них – французская художественная литература XIX века. Более внимательно изучить эти книги и определить их ценность должны эксперты.

«Мы будем консультироваться с книжными реставраторами, можно ли брать их в руки, не заражены ли они плесенью, паразитами, и можем ли мы их потом экспонировать», - сказала менеджер каунасской публичной библиотеки им. Винцаса Кудирки Моника Страупите.

На полках сейфа видны и книги с позолоченными страницами. Самая старая, на первый взгляд, – это книга в деревянном переплете, обтянутом кожей, написанная кириллицей.

Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje atrastas knygų lobis / Stop kadras

На сегодняшний день в библиотеке сохранилось два сейфа. Оба они были установлены в межвоенный период, когда в здании действовал Хозяйственный банк братьев Йонаса и Юозаса Вайлокайтисов. Позже его национализировали и здание передали библиотеке. Сейф удалось открыть только после того, как слесарь просверлил дырки в его двери.

«Библиотека переехала в это здание в 1960 году, и, насколько нам известно, с того времени сейф не открывали. Хотя мастер по сейфам говорит, что сейф точно открывали таким же способом, как и он – просверлив отверстия, – а потом снова закрыли. Поэтому мы не можем сказать, когда именно сюда были положены книги», - сказала М. Страупите.

До сих пор самым старым изданием в библиотеке им. Винцаса Кудирки была книга Микалоюса Даукши «Постилла», изданная в 1926 году.