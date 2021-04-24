Вильнюс приглашает пожилых и сектор образования регистрироваться на вакцинацию в «Litexpo»

С субботы после обеда Вильнюс приглашает пожилых людей и представителей образовательного сектора регистрироваться на вакцинацию от коронавируса, которая будет проходить в центре вакцинации «Litexpo», открывающемся в понедельник.

По сообщению Вильнюсского самоуправления, на специальном сайте могут регистрироваться жители в возрасте 65-ти и более лет, а также преподаватели и абитуриенты, достигшие 18 лет.

В сообщении отмечается, что на следующей неделе в Вильнюс прибудет еще одна крупная партия вакцины «Comirnaty» производства «Pfizer-BioNTech», из которой более 10 тысяч доз будут предназначены для первой прививки.

В эти выходные сотрудники Вильнюсского городского самоуправления будут звонить тем пожилым людям, которым положена вакцинация на данном этапе, и регистрировать их.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В сообщении отмечается, что лиц 65 лет и старше могут также регистрировать в интернете их родственники, друзья или соседи.

По данным столичного муниципалитета, в Вильнюсе в настоящее время вакцинировано около 60 процентов пожилых людей.

Самоуправление напоминает, что с 3 мая в школы смогут вернуться абитуриенты. Они смогут это сделать после вакцинации или тестирования. Абитуриенты, которые поспешат привиться сейчас, второй дозой будут вакцинированы до первых государственных экзаменов, намеченных на июнь.

Все остальные общественные группы снова пригласят регистрироваться в понедельник после обеда.

„Litexpo“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В понедельник в Вильнюсе, в выставочном и конгресс-центре «Litexpo» открывается новый центр вакцинации от COVID-19.

В самом большом зале «Litexpo», который помечен 5-ым номером, расположатся 50 кабин для вакцинации, и это позволит прививать в сутки до 15 тысяч человек.