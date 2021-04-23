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2021.04.23 18:34

В литовской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

Радио LRT2021.04.23 18:34
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В литовской армии началась массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Прививают военных вакциной AstraZeneса.

Согласно утверждённым приоритетам армии, сейчас прививаются военные сил, находящихся на дежурстве и военные, выполняющие важные задачи, включающие общение с другими лицами. Ранее были привиты военные медики и персонал, выполняющий миссии.

Процедура вакцинации предусматривает, что лица, отказывающиеся от вакцинации, вторично в списки прививок не добавляются.

Если позже они передумают, то будут вакцинироваться, когда в муниципальных центрах вакцинации начнется массовая вакцинация всего населения.

В данный момент литовская армия оказывает помощь Министерству здравоохранения и доставляет военным транспортом средства, предназначенные для вакцинации в лечебные учреждения.

За весь период помощи военные обеспечили более чем 60 учреждений здравоохранения по всей Литвы средствами, необходимыми для вакцинации.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# "Коронный укол"

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