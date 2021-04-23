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2021.04.23 16:34

Культурные мерориятия: что разрешается, а что нет?

LRT.lt2021.04.23 16:34
Кинотеатр Pasaka
Кинотеатр Pasaka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как уже сообщалось, с этой недели свою работу могут возобновить театры, кинотеатры, библиотеки. LRT.lt уточняет, что можно, а что нельзя при посещении этих мест.

Как сообщает Минздрав, работу театры и кинотеатры могут возобновить при условии, что зрители занимают лишь сидячие места, заполняется не более чем 30 проц. всех сидячих мест, а общее количество зрителей не превышает 150 человек.

Кроме того, билеты должны распространяться в электронном виде или зрителей неоходимо регистрировать. Зрители старше 6 лет должны быть в масках.

Торговля едой и напитками и оказание других услуг в местах предоставления таких услуг запрещаются.

В данный момент разрешается организовывать мероприятия при условии участия в них не более 150 зрителей. Организация мероприятий в закрытых пространствах разрешается при условии заполняемости не более 30 проц. всех сидячих мест, распространения билетов в электронном виде или регистрации зрителей.

Отмечается, что в общую численность зрителей не входят исполнители, спортсмены, участвующие в спортивных соревнованиях высокого мастерства, специалисты по спорту и физической активности высокого мастерства, организаторы и обслуживающий персонал.

Также разрешаются мероприятия, во время которых не нужно выходить из автомобиля и в автомобиле находятся не более 2 человек, за исключением одного члена семьи или одного члена домашнего хозяйства.

Также разрешается физическое обслуживание посетителей библиотек, разрешается физически обслуживать посетителей в читальных залах библиотек и государственных архивов группами не более двух человек.

Также разрешается посещение образовательных и познавательных троп, парков, музеев, галерей и других выставочных пространств, зоопарков и ботанических садов на открытых уличных площадках, для групп не более 5 человек.

Разрешено посещать музеи, галереи и другие экспозиционные пространства в закрытых помещениях (напр: зоопарки и ботанические сады).

Кинотеатр Pasaka
Кинотеатр Pasaka
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Кинотеатр Pasaka
# Культура

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