В новом выпуске телевизионной программы «Русская улица» – рекомендации для тех, кто испытал на себе язык ненависти (хейтспич).

Как понять и принять общность людей, отличающихся от тебя языком, вероисповеданием, цветом кожи, политическими взглядами или сексуальной ориентацией? На бумаге мы все равны. А вот в жизни сталкиваемся с плохо скрываемым раздражением и желанием унизить другого.

В Литве проходит социальная кампания «Язык ненависти – это преступление». Алёна Гайдарович – руководитель отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике – полагает, что граждане слишком широко трактуют понятие «свобода слова».

Алёна Гайдарович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Когда мы говорим «свобода слова», людям кажется, что я могу делать что хочу, я могу говорить, что хочу, я могу вести себя, как хочу – и мне за это ничего не будет. Мы ведь живем в демократическом государстве, где демократические ценности защищены. Но мы редко задумываемся о том, что свобода слова, как и любая другая свобода, не безгранична. У нее есть свои границы.

Алёна Гайдарович рассказала, что 2017 году правоохранительные органы вынесли обвинительный приговор за вот такое преступление:

- За то, что человек постоянно, систематически писал комментарии, направленные против русскоязычного населения Литвы. Всячески унижал людей, говорящих по-русски, и был за это наказан в уголовном порядке.

Социолог Лютаурас Лабанаускас исследовал пять социальных групп – рома, евреев, мусульман, представителей ЛГБТ и людей с явными расовыми признаками. Все они так или иначе сталкивались с языком ненависти. Социолог приводит такие примеры:

Лютаурас Лабанаускас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Представительница общины рома живет в многоэтажке, и соседи вешают записку-объявление: «На нашей лестничной клетке поселилась цыганка с пятью детьми, будьте осторожны, вас могут обокрасть». Студент другой расы рассказывает о нападении на улице в тёмное время. Ещё один студент университета получал оскорбительные сообщения с расистскими и антисемитскими выражениями – типа «вон из Литвы». Ещё рассказывали о том, как их задирают на автобусных остановках и в общественном транспорте.

Директор общественного центра рома Светлана Новопольская рассказала, что после сноса табора помещение искали восемь месяцев. Арендаторы, услышав слово «рома», сразу же отказывали в услуге.

- Рома всегда сталкивались с неприятием в свой адрес, - говорит Светлана Новопольская. - Сын Иштвана Квика Миша говорил о том, что ему даже драться приходилось со своими одноклассниками из-за того, что его обижали.

Светлана Новопольская / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Дети рома учатся в литовских и русских школах, но стараются держаться вместе. Светлана Новопольская продолжает:

- Они кучкуются, они стараются держаться вместе, так они чувствуют себя безопаснее. Поскольку ближайшая к цыганскому поселению школа – Саулетекё, они привыкли туда ходить, и так они там и остаются. Независимо от того, что там уже нет табора и рома расселены в разные места. Но они продолжают ездить туда, потому что там – друзья, там они уверены, что если что – за них заступятся.

Молодое поколение все легче находит своё место в литовском обществе. Работавшая в ресторане Румина Багдонавичюте сломала стереотипное представление о цыганах у коллег:

- Когда приходили новые девочки, они хотели спросить, кто мы по национальности, но стеснялись. Когда у нас не было работы, и мы сидели разговаривали, девочки решили спросить. И когда мы ответили, у них был шок: «О вас говорят совсем другое!»

Румина Багдонавичюте / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Председателю Литовской общины евреев-литваков Фаине Куклянски хорошо известен язык ненависти:

- Я не думаю, что с этим всё в порядке в Литве. Во-первых, евреи более чувствительны к этой проблеме. С детства я слышала «жидовскую морду», мои дети слышали и мои родители. Ничего удивительного нету, потому что борьба за толерантность, борьба за уважение людей разных религий, разных национальностей не так давно началась. Я бы сказала, такие действия должны быть наказуемы.

Фаина Куклянски / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Социологу Лютаурасу Лабанаускасу одна из опрашиваемых рассказала о том, что она слышит оскорбительные реплики по двум поводам – и как еврейка, и как русскоязычная.

- Русскоязычные люди достаточно ассимилированы в Литве, и они не выделяются внешне. Но стереотипные реплики и неуважительные слова в их адрес высказываются. Одна женщина во время интервью в еврейской общине – она русскоговорящая еврейка – сказала: «А почему вы не делаете исследования по поводу русских? Почему русскими никто не интересуется? Ведь мы, например, слышим попрёки и как евреи, и ещё потому, что говорим по-русски». Я думаю, что русскоязычные люди слышат неприятные высказывания от окружающих, - констатирует социолог Лютаурас Лабанаускас.

Лютаурас Лабанаускас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Фаина Куклянски считает:

- Превенция подобных преступлений – это образование. Нельзя забывать об уровне латентности этих преступлений. Вы мне скажите, сколько евреев обратились в правоохранительные органы, что их оскорбили? Вы не найдёте! Обращается община. Сам человек или старается не обращать внимания, или ему стыдно идти обращаться в полицию. Надо еще понять психологию потерпевшего: виктимология – это целая наука.

Люба Бейнарович – мама пятерых детей. Она советует им не реагировать, если кто-либо негативно пройдется по их национальности.

Люба Бейнарович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Если какой-то ребёнок скажет: «Ты цыган, такой-этакий», – так в этом нет унижения, мы и есть цыгане. Я говорю детям: «Старайтесь не обращать внимания. Учитесь и смотрите в сторону детей, которые с вами дружат. Которые не смотрят, цыган ты или не цыган. Всё равно, согласитесь, вы цыгане и есть. Можно пройти и не спорить. Всё равно ваши друзья поймут, что вы хорошие дети, только что цыгане».

У Фаины Куклянски на этот счёт другое мнение:

- Моя внучка мне говорит: «Вот, мне сказали «жидовская морда», так я внимания не обращаю». Что значит «не обращаешь внимания»? Тебя оскорбили! Тебе так сказали не потому, чтобы ты не обращала внимания, а специально, с умыслом оскорбить! Специально сделанное преступление для того, чтобы оскорбить и унизить другого человека! На такие преступления нельзя не обращать внимания!

Фаина Куклянски / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Социолог Лютаурас Лабанаускас приводит и другие примеры языка ненависти:

- Медсестра-физиотерапевт, работающая в сфере здравоохранения, имела дело с пациентом, который отказался от её услуг. Это было государственное учреждение. Пациент заявил, что он не желает, чтобы к нему «прикасалась мусульманка». А девушка неплохо говорит по-литовски. Она пошла к своей коллеге и рассказала об инциденте. А коллега начала медсестру предупреждать – мол, не ходи жаловаться главврачу, она расистка, будет только хуже. Получается, что, отговаривая друг друга жаловаться, мы поддерживаем язык ненависти!

Руководитель отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике Алёна Гайдарович обращается ко всем зрителям:

Алёна Гайдарович / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Если вы не уверены, язык ненависти это или нет, мы советуем вам зайти на сайт nepyka.lt – это наш интернет-портал, который стартовал пока только на литовском языке, но мы его вскоре планируем перевести на русский и на английский языки. Там можно получить больше информации о том, как отличить язык ненависти от свободы слова. Если у вас возникнут вопросы, всегда можно связаться с нашей службой, вы можете это сделать абсолютно анонимно. И лучше всего сразу обратиться в полицию.