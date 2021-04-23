Прага вышлет 62 сотрудников посольства и консульств России

Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек. Это означает прекращение работы 62 человек.

В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. По словам министра, на требование Москва не ответила.



Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", – заявил Кулганек.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан поддержал действия правительства. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.

Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.



Российские посольства в центральноевропейских странах одни из самых больших, по сравнению с представительстами других государств. Решение сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО. В среду объявила о высылке трёх российских дипломатов Словакия.



Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняются в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Достигнуты договорённости, что между дипмиссиями в двух странах будет строгий паритет: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников.



Радио "Свобода"