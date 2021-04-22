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2021.04.22 17:13

Историк Бубнис назначен новым директором Центра исследований геноцида

BNS, LRT.lt2021.04.22 17:13
Арунас Бубнис
Арунас Бубнис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Историк Арунас Бубнис назначен новым директором Центра исследований геноцида и жителей Литвы. 

Выступая в сейме, А. Бубнис сказал, что в случае своего назначения ставил бы целью восстановить "подорванный в последнее время престиж" центра, нормализовать атмосферу в нем.

Он также сказал, что постарается "развеять и опровергнуть искусственно созданное противостояние ученых центра с общественными организациями, восстановить атмосферу доверия и деловое сотрудничество с организациями политзаключенных, ссыльных, партизан, пострадавших от оккупационных режимов".

А. Бубнис работает в Центре с 2009 года, до назначения руководил Департаментом исследований.

Несколько недель назад Сейм уволил с должности директора центра Адаса Якубаускаса.

Решение предложить сейму уволить директора Центра правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

А. Якубаускас не признал обвинения и назвал увольнение необоснованным и политически мотивированным.

Арунас Бубнис
Арунас Бубнис
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Арунас Бубнис
# Литва

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