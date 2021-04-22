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2021.04.22 15:25

В Вильнюсе со следующей недели можно будет привиться в Litexpo

BNS, LRT.lt2021.04.22 15:25
„Litexpo“
„Litexpo“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе, в выставочном центре Litexpo, на следующей неделе откроется еще один центр вакцинации от COVID-19, сообщило столичное самоуправление. 

Как сообщается, в самом большом зале Litexpo под номером 5 будет оборудовано 50 кабин для прививок, что позволит прививать до 15 тыс. жителей в сутки.

Помимо этого центра и поликлиник, в Вильнюсе действуют еще два крупных центра вакцинирования - в самоуправлении и в Центре неформального образования в районе Жирмунай.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что центр вакцинации в Litexpo открывается с учетом информации правительства о том, что во втором квартале возрастут поставки вакцин.

Намечается, что этот центр вакцинации будет работать с 10 до 20 часов.

Стоимость аренды помещений Litexpo составляет около 30 тыс. евро в месяц. Помещения сняты в аренду на 3-6 месяцев с правом продления в случае необходимости. Подготовка помещений для вакцинации обойдется еще примерно в 40 тыс. евро.

Регистрироваться на прививку в центре Litexpo можно будет уже с четверга, 22 апреля, по адресу vakcina.vilnius.lt.

„Litexpo“
„Litexpo“
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Litexpo“
# "Коронный укол"

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