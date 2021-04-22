Литва: пропали 850 тысяч средств индивидуальной защиты – Сквернялис и Верига ничего об этом не знают

В четверг министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что утеряно около 850 тысяч средств индивидуальной защиты, доставленных в Литву в прошлом году, а ущерб государству составил 900 тысяч евро. Тем временем, и бывший премьер-министр, и бывший министр заявили, что понятия не имеют, куда пропали средства защиты и исчезли ли они вообще.

Министерство здравоохранения объявило в четверг, что оно обращается в Генеральную прокуратуру по поводу недостающих средств индивидуальной защиты, которые были доставлены в Литву из Китая. По словам министра Арунаса Дулькиса, около 20 вагонов с продукцией не дошли до медиков.

Сквернялис: я не уверен, действительно ли они исчезли

В то время, когда должны были быть доставлены в Литву, правительство возглавлял Саулюс Сквернялис, представитель Союза крестьян и зеленых Литвы. В четверг он сообщил журналистам, что у него нет информации о пропавших средствах защиты.

"Никакой информации не было, и я не уверен, действительно ли они исчезли. Просто странно, как Минздрав не справляется с элементарными задачами. Если товары дошли до Литвы, а они дошли до Литвы, то есть и китайская, и литовская таможенная документация, если они достигли склада, то кто-то, если их забрали со склада, подписывает, что, скажем, забрал 10 тысяч чего-то, а кто-то, получивший, подписывает что он получил эти 10 тысяч», - прокомментировал экс-премьер.

По словам бывшего главы правительства, достаточно посмотреть документы, и будет понятно, кто забрал товар, а кто должен был его получить.

«Это правительство много чего не находит, а потом оказывается, что находит. Денег не находит, а потом все-таки обнаруживает в бюджетах. Это элементарные бухгалтерские вещи», - сказал С. Сквернялис.

Бывший министр Аурелиюс Верига также заявил, что не располагает информацией об утраченных средствах защиты и не может сказать, как возникла данная ситуация.

Премьер-министр будет ждать оценки ответственных ведомств

Отвечая на вопрос об обнародованной информации, премьер-министр Ингрида Шимоните ответила, что более подробной информации о текущей ситуации с пропажей у нее нет.

Она сказала, что с трудом может себе представить общее количество утерянных средств защиты, но сказала, что правоохранительные органы во всем разберутся.

"Я не буду гадать. <...> Я действительно не знаю, что случилось, были ли деньги на чьем-то счету, присвоил ли их кто-то или была допущена ошибка. Я действительно не могу и не хочу гадать, это было бы безответственно. Проще было бы попытаться обвинить кого-то в чем-то, но это не в моем стиле. Я хочу, чтобы ведомства все выяснили", - сказала премьер.