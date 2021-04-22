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2021.04.22 11:46

В Клайпеде стартовала электронная запись на вакцинацию от COVID-19: жителям предлагают Pfizer и Moderna

Денис Кишиневский, Atvira Klaipėda2021.04.22 11:46
Клапеда
Клапеда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Клайпеде запустили онлайн-платформу, где можно записаться на получение прививки. Город принял решение самостоятельно создать электронную систему регистрации, не дожидаясь, пока аналогичный шаг сделает Минздрав. Муниципалитет полагает, что центральные власти слишком медлят с реализацией этой инициативы, поэтому самоуправление взяло ситуацию в свои руки.

Желающие получить прививку должны зарегистрироваться на электронной платформе vakcinavimasklaipedoje.lt. Пока вакцинироваться приглашают жителей Клайпеды, входящих в так называемые приоритетные группы – лица старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний. В случае возникновения вопросов относительно регистрации или проблем с подключением к системе клайпедчане могут позвонить в Центр вакцинации по телефону 8 679 02775 или подать заявку по электронной почте – vakcinacija@jspc.lt.

«Мы надеемся, что для удобства жителей Клайпеды электронная система регистрации вакцинации значительно упростит и ускорит процесс получения прививок в городе», - сказал мэр Витаутас Грубляускас. Градоначальник обнародовал сообщение-приглашение получить прививку на двух языках – литовском и русском.

На выбор клайпедчанам пока предлагаются две вакцины – Pfizer / BioNTech и Moderna. В системе указано, что сейчас в Клайпеде насчитывается 568 доз Pfizer / BioNTech и 120 доз вакцин от американского производителя Moderna.

По новейшим данным, в Клайпеде две дозы вакцины получили 9,14 процента жителей – 13 619 человек. За минувшие сутки второй дозой было привито 535 человек. За день прирост зараженных коронавирусом составил 20 человек. Между тем выздоровели – 29. 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в портовом городе составляет 193,9 случаев.

Клапеда
Клапеда
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Клапеда
# "Коронный укол"

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