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2021.04.21 13:20

Литва начинает начинает применение вакцины Johsnon & Johnson

LRT.lt2021.04.21 13:20
Johnson & Johnson“
Johnson & Johnson“ / Vida Press nuotr.

Министерство здравоохранения Литвы после получения информации от фармацевтической компании anssen Pharmaceutica NV намерено использовать вакцину Janssen от коронавируса. В ближайшее время 4800 доз вакцины будут распределены по центрам вакцинации. 

Эта партия однокомпонентной вакцины, будет предназначена для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, которые проходят лечение в больницах, а также для лиц, отправляющихся на работу в дипломатические и консульские миссии Литвы за границей.

Вакцина Janssen, созданная компанией Janssen Pharmaceutica NV, входящей в группу Johsnon & Johnson, стала четвертым подтвержденным препаратом в ЕС для вакцинации.

Для прививки ею достаточно одной дозы. Литва получила первую партию Johsnon & Johnson 13 апреля, однако производитель обратился с просьбой приостановить использование вакцины до расследования редких случаев побочных явлений в США.

Европейское фармагентство во вторник заявило, что нетипичные случаи тромбоза должны быть названы "очень редким" побочным явлением вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, однако подчеркнуло, что польза от этой прививки многократно превышает риски.

На минувшей неделе ответственные ведомства США сообщили о восьми случаях тромбозов среди лиц, привитых вакциной Johnson & Johnson, один из них закончился смертью.

Johnson & Johnson“
Johnson & Johnson“
1 / 1Vida Press nuotr.
Johnson & Johnson“
# "Коронный укол"

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