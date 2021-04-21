В Литве - 1113 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1113 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 913 молекулярных ПЦР-тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 516 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 236 533 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3802 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7699 смертей.