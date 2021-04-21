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2021.04.21 07:37

В Кретинге - вспышка заболевания COVID-19

Радио LRT2021.04.21 07:37
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

Специалисты Национального центра общественного здоровья проводят расследование вспышки COVID-19 в больнице Кретинги.

В отделении внутренних болезней болезнь была подтверждена у 17 пациентов и двух помощников медсестры. Врач самоуправления Кретингского района Зита Абелкене сказала порталу LRT.lt, что вспышка болезни была выявлена на прошлой неделе, болезнь в настоящее время, как полагают, не распространяется.

Новые пациенты проходят тестирование на коронавирус в больнице Кретинги, но не исключено, что у некоторых пациентов болезнь не проявились, так как они были протестированы в так называемый инкубационный период.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва

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