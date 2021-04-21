В Кретинге - вспышка заболевания COVID-19

Специалисты Национального центра общественного здоровья проводят расследование вспышки COVID-19 в больнице Кретинги.

В отделении внутренних болезней болезнь была подтверждена у 17 пациентов и двух помощников медсестры. Врач самоуправления Кретингского района Зита Абелкене сказала порталу LRT.lt, что вспышка болезни была выявлена на прошлой неделе, болезнь в настоящее время, как полагают, не распространяется.



Новые пациенты проходят тестирование на коронавирус в больнице Кретинги, но не исключено, что у некоторых пациентов болезнь не проявились, так как они были протестированы в так называемый инкубационный период.