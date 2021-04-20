Литовский политолог: стратегия Кремля направлена ​​против нас, а Украина - всего лишь ребенок для битья

Европейский Союз заявляет, что Россия мобилизовала около 100 тыс. военнослужащих и военную технику на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Запад обеспокоен новой военной агрессией Кремля, а Москва утверждает, что просто проводит учения. В среду Владимир Путин выступит с речью в Федеральном собрании, где могут стать ясными истинные намерения Кремля.

Является ли мобилизация войск на границе с Украиной лишь попыткой Путина повысить свою снижающуюся популярность перед выборами в Думу осенью, предупредительным сигналом для Запада и проверкой администрации Джо Байдена в Вашингтоне, или новая агрессия в Донбассе все-таки возможна?

Несколько дней назад иинистр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, вернувшийся из Киева, заявил, что ситуация на российской-украинской границе в настоящее время является одним из самых серьезных испытаний для Запада.

Глава литовской дипломатии сказал Радио ЛРТ, что военная угроза совершенно реальна, но, по его словам, без сомнения мир отреагирует на это.

"Россия не может никого обмануть, мобилизуя вооруженные силы на границах Украины и в аннексированном Крыму, а также проводя кампанию лжи и дезинформации против Украины - как в нынешней эскалации, так и в продолжающейся войне на Донбассе виновата только одна сторона - сама Россия. Нужно четко сигнализировать России о необходимости немедленно прекратить провокационные действия и придерживаться норм и принципов международного права", - сказал министр иностранных дел в ходе визита.

Альвидас Медалинскас, политолог из Университета Миколаса Ромериса, в передаче на Телевидении ЛРТ заявил, что Путин хочет продемонстрировать свой героизм в момент, когда российская экономика испытывает трудности.

Rusijos karių pratybos / AP nuotr.

«Война может быть не на конкретной территории, война может проявляться в стрельбе по военным объектам. Тогда Путину не нужно будет жертвовать людьми, тогда он сможет пожертвовать «народной милицией», - сказал политолог.

Однако аннексия регионов Украины уже происходит: здесь сосредоточены военные силы и распространяется идеология «русского мира».

С ним согласен и преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс, поясняя, что кремлевские пропагандисты в начале года публично объясняли народу Донбасса, что «России пора принять их в свои объятия».

«Стратегия направлена ​​против нас, и Украина - это страна, которую Путин выбрал в качестве крайнего, мальчика или девочки для битья», - объясняет Малюкявичюс тактику запугивания Кремля.

Nerijus Maliukevičius / BNS nuotr.

Поэтому не исключено, что таким образом Москва будет добиваться уступок в отношениях с Западом.

«Россия может просто создать напряженность для решения других вопросов, у нее много проблем с Западом, поэтому Украина может быть разменной монетой в этой ситуации», - высказал свое мнение в передаче депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

«Постепенно это осознание должно прийти. На Западе растет понимание вредоносной деятельности Кремля и его долгосрочных целей по дестабилизации Запада. Отношение в первую очередь меняется из-за разоблаченных действий России против институтов и обществ демократических стран: вмешательство в выборы в США и других странах, кибератаки, химические отравления и шпионские взрывы.

Постепенно это осознание должно прийти. (...) И если мы не воспользуемся этим как окном возможности для обуздания режима серьезными комплексными санкциями, я не знаю, появятся ли другие такие возможности», - сказал Н. Малюкявичюс.